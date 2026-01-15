Ford - BorsaInside.com

Il 2025 si è chiuso con numeri solidi per Ford Motor Company, che ha registrato una crescita dei ricavi pari al 6% e consegnato circa 2,2 milioni di veicoli a livello globale. Un risultato che rappresenta il miglior dato annuale dal 2019, quando il gruppo di Detroit aveva superato quota 2,4 milioni di unità vendute.

Nel solo quarto trimestre, Ford ha immesso sul mercato oltre 545.000 veicoli, consolidando la terza posizione negli Stati Uniti, subito dietro a Toyota e General Motors. Un segnale chiaro di resilienza in un contesto automobilistico ancora complesso, tra inflazione, tassi elevati e transizione energetica non priva di ostacoli.

Ibridi e modelli accessibili trainano la crescita

A sostenere le performance commerciali del gruppo sono stati soprattutto i veicoli ibridi e i modelli con un posizionamento di prezzo più competitivo. Le consegne di auto ibride sono cresciute di quasi il 22% su base annua, raggiungendo un nuovo massimo storico per Ford.

Particolarmente brillante anche il pick-up compatto Maverick, che ha messo a segno un incremento delle vendite di circa 18%, confermandosi uno dei modelli più apprezzati dal pubblico americano per rapporto qualità-prezzo e versatilità.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Elettrico in difficoltà: pesa lo stop agli incentivi

Scenario decisamente diverso per il comparto full electric, che nel 2025 ha mostrato segnali di rallentamento. Le vendite di veicoli elettrici Ford sono diminuite del 14,1% su base annua, con un crollo superiore al 50% nel quarto trimestre, anche a causa della fine degli incentivi federali da 7.500 dollari.

Nonostante gli investimenti massicci degli ultimi anni, nel 2025 i motori a combustione interna hanno continuato a rappresentare circa l’86% delle vendite totali negli Stati Uniti, confermando come la transizione all’elettrico stia procedendo più lentamente del previsto.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Azioni Ford: analisi tecnica e livelli chiave di mercato

Le azioni Ford, quotate al New York Stock Exchange, mostrano nel breve periodo una struttura tecnica indebolita, accentuata dalla seduta negativa più recente. Dopo un’apertura in linea con la chiusura precedente, il titolo ha oscillato per tutta la giornata all’interno di un range ristretto compreso tra 13,96 e 14,13, per poi chiudere nella parte bassa della congestione.

Dopo il minimo di aprile a 8,44, il titolo aveva avviato un robusto movimento rialzista, sostenuto da una trendline ascendente ben definita e interrotto solo da fisiologici ritracciamenti. La corsa si è però arrestata in prossimità della resistenza a 14,50, livello che ha respinto i prezzi all’inizio di gennaio.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Supporti, resistenze e scenario operativo

L’attuale fase di consolidamento lascia spazio a un possibile affondo correttivo nelle prossime sedute, con un primo supporto chiave in area 13,50, livello su cui transita anche la media mobile giornaliera a 25 periodi. Una discesa verso questa zona potrebbe rappresentare un punto di rientro interessante per chi guarda al titolo in ottica di medio periodo.

Dal punto di vista operativo:

Strategia rialzista : ingresso long sopra 14,13 , con primo obiettivo in area 14,50

: ingresso long sopra , con primo obiettivo in area Strategia ribassista: posizioni short già sotto 13,96, con target vicino a 13,50

Gli indicatori tecnici mostrano un quadro ancora costruttivo: i prezzi restano sopra il Supertrend, mentre Parabolic SAR e media mobile a 25 periodi mantengono un’impostazione positiva. Anche il MACD ha recentemente incrociato al rialzo la propria linea di segnale. L’RSI, infine, si colloca in zona neutrale attorno a 61, lasciando spazio a nuovi movimenti direzionali.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com