la scritta google sulla vetrata di un palazzo
Google - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Phillip Securities ha rivisto il proprio giudizio sulle azioni di Google (NASDAQ: GOOGL), declassandole da “Buy” ad “Accumulate”, dopo il forte rally seguito alla recente sentenza antitrust negli Stati Uniti. Nonostante il downgrade, l’intermediario ha rivisto al rialzo il target price portandolo da 235 dollari a 265 dollari, segnalando comunque prospettive di crescita sostenute nel medio termine.

Il rialzo dei titoli è stato innescato dalla decisione del giudice distrettuale Amit Mehta, che la scorsa settimana ha stabilito rimedi limitati nel procedimento intentato dal Dipartimento di Giustizia USA (DOJ) contro Google. La corte ha riconosciuto che l’azienda ha mantenuto un monopolio illegale nel settore dei motori di ricerca e della pubblicità testuale, ma ha respinto le richieste più pesanti avanzate dal DOJ, evitando così un impatto drastico sul modello di business della società.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Sentenza più leggera del previsto: niente cessioni forzate

Le autorità statunitensi avevano chiesto provvedimenti estremi, tra cui:

  • la vendita obbligatoria del browser Chrome;
  • restrizioni sull’uso di Android;
  • la separazione forzata di alcuni asset strategici.

Il tribunale ha però ritenuto queste misure eccessive, consentendo a Google di mantenere il controllo delle sue principali piattaforme. La decisione finale impone soltanto:

  • il divieto di stipulare accordi esclusivi che limitino la concorrenza;
  • l’obbligo di condividere parti dell’indice di ricerca e dei dati di interazione degli utenti con altre aziende.

Gli investitori hanno interpretato l’esito come una vittoria parziale per Google, alimentando un’ondata di acquisti che ha spinto le azioni verso nuovi massimi.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Phillip Securities: restrizioni poco impattanti per Google

Secondo Serena Lim Yi Qi, analista di Phillip Securities, le limitazioni imposte avranno effetti minimi sul posizionamento competitivo del colosso di Mountain View:

“Riteniamo che le nuove regole sull’esclusività abbiano un impatto molto limitato, considerando la forza dei prodotti Google e gli incentivi dei partner commerciali.”

La società di intermediazione mantiene invariata la stima dei ricavi per l’intero anno fiscale 2025 (FY25), ma riduce il costo medio ponderato del capitale dal 7,7% al 7,4%, riflettendo un sentiment di mercato più positivo dopo la sentenza.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Focus su IA e crescita futura

Phillip Securities si aspetta che Google continuerà a beneficiare della spinta innovativa dell’intelligenza artificiale e di efficienze operative sempre maggiori. Inoltre, il tribunale ha confermato che l’azienda potrà continuare a pagare per avere i propri servizi precaricati sui dispositivi, purché non vincoli tali accordi a clausole di esclusività, lasciando intatte le principali leve commerciali del gruppo.

In sintesi, il downgrade di Phillip Securities non riflette un giudizio negativo su Google, ma un approccio più prudente dopo la forte corsa delle azioni. La società rimane ben posizionata per crescere nel lungo termine, con prospettive rafforzate dalla centralità nell’ecosistema digitale globale e dai progressi nell’IA generativa.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50€
Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
* Avviso di rischio
Deposito minimo ZERO
Broker regolamentato
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
  • N.1 in Italia
  • Regime Fiscale Amministrato
  • Buono Amazon fino a 15.000€
* Avviso di rischio
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.4/5 (1912)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.1/5 (450)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.9/5 (2355)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.5/5 (1427)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.