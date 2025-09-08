Google - BorsaInside.com

Phillip Securities ha rivisto il proprio giudizio sulle azioni di Google (NASDAQ: GOOGL), declassandole da “Buy” ad “Accumulate”, dopo il forte rally seguito alla recente sentenza antitrust negli Stati Uniti. Nonostante il downgrade, l’intermediario ha rivisto al rialzo il target price portandolo da 235 dollari a 265 dollari, segnalando comunque prospettive di crescita sostenute nel medio termine.

Il rialzo dei titoli è stato innescato dalla decisione del giudice distrettuale Amit Mehta, che la scorsa settimana ha stabilito rimedi limitati nel procedimento intentato dal Dipartimento di Giustizia USA (DOJ) contro Google. La corte ha riconosciuto che l’azienda ha mantenuto un monopolio illegale nel settore dei motori di ricerca e della pubblicità testuale, ma ha respinto le richieste più pesanti avanzate dal DOJ, evitando così un impatto drastico sul modello di business della società.

Sentenza più leggera del previsto: niente cessioni forzate

Le autorità statunitensi avevano chiesto provvedimenti estremi, tra cui:

la vendita obbligatoria del browser Chrome ;

; restrizioni sull’uso di Android ;

; la separazione forzata di alcuni asset strategici.

Il tribunale ha però ritenuto queste misure eccessive, consentendo a Google di mantenere il controllo delle sue principali piattaforme. La decisione finale impone soltanto:

il divieto di stipulare accordi esclusivi che limitino la concorrenza;

che limitino la concorrenza; l’obbligo di condividere parti dell’indice di ricerca e dei dati di interazione degli utenti con altre aziende.

Gli investitori hanno interpretato l’esito come una vittoria parziale per Google, alimentando un’ondata di acquisti che ha spinto le azioni verso nuovi massimi.

Phillip Securities: restrizioni poco impattanti per Google

Secondo Serena Lim Yi Qi, analista di Phillip Securities, le limitazioni imposte avranno effetti minimi sul posizionamento competitivo del colosso di Mountain View:

“Riteniamo che le nuove regole sull’esclusività abbiano un impatto molto limitato, considerando la forza dei prodotti Google e gli incentivi dei partner commerciali.”

La società di intermediazione mantiene invariata la stima dei ricavi per l’intero anno fiscale 2025 (FY25), ma riduce il costo medio ponderato del capitale dal 7,7% al 7,4%, riflettendo un sentiment di mercato più positivo dopo la sentenza.

Focus su IA e crescita futura

Phillip Securities si aspetta che Google continuerà a beneficiare della spinta innovativa dell’intelligenza artificiale e di efficienze operative sempre maggiori. Inoltre, il tribunale ha confermato che l’azienda potrà continuare a pagare per avere i propri servizi precaricati sui dispositivi, purché non vincoli tali accordi a clausole di esclusività, lasciando intatte le principali leve commerciali del gruppo.

In sintesi, il downgrade di Phillip Securities non riflette un giudizio negativo su Google, ma un approccio più prudente dopo la forte corsa delle azioni. La società rimane ben posizionata per crescere nel lungo termine, con prospettive rafforzate dalla centralità nell’ecosistema digitale globale e dai progressi nell’IA generativa.

