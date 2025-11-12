IBM - BorsaInside.com

Le azioni IBM (NYSE:IBM) sono salite di quasi il 2% nella seduta di mercoledì mattina, spinte dall’entusiasmo generato durante la Quantum Developer Conference, dove la società ha svelato il suo progetto più ambizioso nel campo del calcolo quantistico: il nuovo processore IBM Quantum Nighthawk.

Il colosso americano ha presentato un chip con 120 qubit e 218 accoppiatori regolabili di nuova generazione, un incremento del 20% rispetto al modello precedente, IBM Heron. Questa evoluzione architetturale permetterà di gestire circuiti quantistici del 30% più complessi, mantenendo al contempo un basso margine di errore, un traguardo cruciale per la scalabilità della tecnologia.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Un passo decisivo verso la supremazia quantistica

Secondo la roadmap ufficiale, Nighthawk sarà reso disponibile agli utenti entro la fine del 2025, con l’obiettivo di raggiungere un vantaggio quantistico tangibile entro il 2026. Nei piani di IBM, i futuri sviluppi porteranno i processori a gestire 7.500 gate entro il 2026, 10.000 gate nel 2027 e fino a 15.000 gate a due qubit nel 2028, grazie a sistemi capaci di integrare oltre 1.000 qubit interconnessi.

IBM Quantum Loon e la corsa al calcolo a tolleranza di errore

Durante la conferenza, IBM ha presentato anche Quantum Loon, un processore sperimentale pensato per testare tutti gli elementi fondamentali del calcolo quantistico a tolleranza di errore, un obiettivo che l’azienda si è posta di raggiungere entro il 2029. Parallelamente, IBM ha comunicato un traguardo inatteso: una decodifica degli errori quantistici dieci volte più rapida rispetto agli standard attuali, ottenuta con un anno di anticipo sul programma previsto.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Produzione avanzata e alleanze strategiche

Per sostenere questa crescita, IBM ha trasferito la produzione dei suoi processori quantistici nel moderno impianto con wafer da 300 mm presso l’Albany NanoTech Complex di New York. Questo spostamento ha raddoppiato la velocità di sviluppo e moltiplicato per dieci la complessità fisica dei chip, accelerando la realizzazione dei processori futuri.

Infine, in un’ottica di trasparenza e collaborazione scientifica, IBM ha annunciato la creazione di un Quantum Advantage Tracker, un sistema aperto e condiviso con Algorithmiq, il Flatiron Institute e BlueQubit, per monitorare e verificare in modo indipendente le nuove dimostrazioni di vantaggio quantistico.

Con Nighthawk, IBM si conferma tra i pionieri assoluti del calcolo quantistico, aprendo la strada a una nuova generazione di processori capaci di rivoluzionare l’intelligenza artificiale, la crittografia e la simulazione molecolare.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com