Intel - BorsaInside.com

Intel torna al centro dell’attenzione di Wall Street dopo la revisione al rialzo del giudizio da parte di Seaport Research Partners, che ha portato il titolo da Sell a Neutral. La decisione arriva in seguito a possibili catalizzatori a breve termine, pur in un quadro che rimane complesso e incerto sul lungo periodo.

Secondo l’analista senior Jay Goldberg, i prossimi mesi potrebbero vedere il titolo sostenuto da nuovi investimenti esterni, da potenziali interventi del governo statunitense e da soluzioni temporanee per rilanciare gli stabilimenti produttivi dell’azienda. Tuttavia, la struttura industriale di Intel resta sotto pressione, con la prospettiva di un recupero definito “un processo pluriennale, complicato e doloroso”.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Goldberg ha sottolineato che il mercato attribuisce oggi un valore negativo alle attività di fonderia di Intel, tanto che, se i suoi prodotti venissero valutati con multipli simili a quelli di AMD, la capitalizzazione di mercato sarebbe più che raddoppiata.

In quest’ottica, lo scenario più probabile, secondo Seaport, è una svalutazione o la chiusura totale di alcune strutture, ipotesi che nel breve termine potrebbe persino fornire un impulso positivo alle quotazioni.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Un altro elemento che potrebbe sostenere il titolo sono le partnership strategiche con big tech: tra queste spiccano le indiscrezioni su colloqui preliminari con Apple (NASDAQ:AAPL) per un potenziale investimento e per rafforzare la collaborazione industriale. Sebbene non sia stato ancora definito alcun accordo, l’eventuale ingresso di Cupertino rappresenterebbe un segnale forte per gli investitori.

Sul fronte geopolitico, Seaport non esclude l’influenza di fattori esterni, come pressioni politiche che potrebbero coinvolgere colossi come TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), anche se scenari di questo tipo vengono considerati poco realistici per risolvere le difficoltà strutturali di Intel.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Guardando più avanti, le sfide restano importanti: l’azienda non dispone ancora di una strategia chiara sull’intelligenza artificiale, soffre pressioni sui margini in diversi segmenti del portafoglio e rischia di trovarsi a gestire vincoli di liquidità mentre cerca di riorganizzare produzione e offerta.

Nonostante queste ombre, il mercato ha reagito positivamente alle ultime indiscrezioni. Le azioni Intel hanno chiuso in rialzo del 6,4% mercoledì, mentre nel pre-market di giovedì hanno guadagnato oltre il 4%, segnale che gli investitori guardano con interesse a possibili sviluppi nel breve termine, pur restando consapevoli delle incertezze che gravano sul futuro del colosso dei semiconduttori.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4/5 (1899) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.8/5 (2273) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.4/5 (1901) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.9/5 (242) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 5/5 (319) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 4/5 (1633) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.