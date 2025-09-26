Intel e GlobalFoundries registrano un deciso rialzo nel pre-market americano, spinte dalle indiscrezioni su un nuovo piano dell’amministrazione statunitense per rafforzare la produzione di semiconduttori sul territorio nazionale e limitare la dipendenza dalle importazioni.
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe studiando un provvedimento che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri globali del settore: obbligare i produttori di chip a realizzare negli Stati Uniti una quantità di semiconduttori pari a quella che i propri clienti importano dall’estero. In caso contrario, le aziende rischierebbero l’imposizione di nuove tariffe.
Effetti immediati sui mercati azionari
La notizia ha avuto un impatto immediato sulle contrattazioni pre-market:
- Intel (NASDAQ: INTC) è salita di circa il 2,9%
- GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) ha messo a segno un rally di oltre il 5%
Al contrario, i listini europei e asiatici hanno reagito in maniera negativa. In Europa, ASML ha aperto in lieve calo, mentre ASM International e Infineon hanno perso più dell’1%. In Asia, la TSMC ha segnato un ribasso dell’1,5%, Samsung Electronics è arretrata del 3,3% e SK Hynix ha registrato una flessione del 5,6%.
Il nuovo piano e le tariffe già introdotte
La proposta si inserisce nella più ampia strategia della Casa Bianca di incentivare la produzione domestica di semiconduttori. Solo poche settimane fa, l’amministrazione Trump aveva già imposto tariffe del 100% su tutte le importazioni di chip, esentando però le aziende con stabilimenti produttivi sul suolo statunitense.
Il Segretario al Commercio Howard Lutnick avrebbe già discusso la questione con i dirigenti delle principali compagnie del settore, ma rimangono forti dubbi sulla reale fattibilità di questo progetto.
Le difficoltà strutturali della produzione negli USA
La produzione di semiconduttori richiede ingenti investimenti in infrastrutture, tempi di realizzazione lunghi e costi di manodopera elevati. A livello internazionale, i chip prodotti in Asia rimangono nettamente più competitivi sul fronte dei costi, grazie a una catena di fornitura già consolidata e a spese operative decisamente inferiori.
Per questo motivo, molti analisti ritengono che l’attuazione di un modello 1:1 tra importazioni e produzione interna sarà complessa da implementare, se non accompagnata da forti incentivi economici e agevolazioni fiscali per le aziende che decideranno di investire negli Stati Uniti.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
