Il titolo Levi Strauss ha registrato un rialzo superiore al 2% nella seduta di mercoledì dopo che la banca d’investimento Jefferies ha avviato la copertura con raccomandazione Buy. Secondo gli analisti, il gruppo storico del denim sta attraversando una fase di trasformazione strutturale che potrebbe tradursi in crescita costante di ricavi, utili e valutazione nel medio periodo.

Jefferies vede un percorso di crescita strutturale per Levi Strauss

La casa d’investimento ritiene che il marchio sia ben posizionato per conquistare ulteriori quote di mercato grazie alla progressiva evoluzione del modello di business. L’attenzione si concentra soprattutto su due pilastri: vendita diretta al consumatore e prodotti a maggior valore aggiunto.

Le stime indicano una crescita dei ricavi annua compresa tra il 4% e il 5% nel lungo periodo, accompagnata da un miglioramento dei margini operativi verso quota 15%. Un profilo di questo tipo, secondo Jefferies, giustifica una valutazione del titolo superiore alla media storica.

Il ciclo favorevole del denim potrebbe durare ancora

Gli analisti sottolineano come il settore del denim continui a beneficiare di tendenze moda favorevoli. Il ciclo positivo iniziato intorno al 2021 non sarebbe ancora esaurito, sostenuto da cambiamenti nello stile di vita e nelle preferenze dei consumatori.

Tra i driver principali:

• ritorno di fit più larghi e confortevoli

• crescente casualizzazione dell’abbigliamento

• cicli storicamente lunghi del comparto denim

Un aspetto ritenuto strategico è la capacità di Levi di offrire un assortimento più ampio, capace di adattarsi anche a eventuali ritorni verso capi più formali o all’athleisure.

Direct-to-consumer sempre più centrale nella strategia

Uno dei passaggi chiave della trasformazione aziendale riguarda il rafforzamento del canale direct-to-consumer, che oggi rappresenta circa la metà delle vendite totali. Questo approccio consente al gruppo di avere maggiore controllo su:

• prezzi e promozioni

• gestione dell’inventario

• innovazione e sviluppo prodotto

• relazione diretta con il cliente finale

Secondo Jefferies, questa evoluzione potrebbe tradursi in una crescita più stabile e margini progressivamente più elevati.

Diversificazione oltre il denim e strategia di premiumizzazione

Levi Strauss sta ampliando la propria offerta con risultati incoraggianti nelle categorie top e abbigliamento femminile, che stanno contribuendo a ridurre la dipendenza dal solo denim. Parallelamente prosegue la strategia di premiumizzazione, destinata a sostenere un incremento del prezzo medio di vendita.

Dal punto di vista dei conti, gli analisti vedono una traiettoria equilibrata sostenuta da:

• crescita delle vendite dirette

• stabilità del canale wholesale

• espansione del margine lordo

• maggiore efficienza nei costi operativi.

Stime sugli utili e prospettive fino al 2027

Jefferies prevede per il 2026 un utile per azione pari a 1,50 dollari, leggermente superiore al consenso di mercato. La banca si aspetta una guidance iniziale prudente per il prossimo anno, seguita da un’accelerazione della redditività nel 2027 grazie a un contesto più favorevole sul fronte dei dazi e all’impatto degli aumenti di prezzo.

Gli analisti prevedono inoltre nuovi riacquisti di azioni dopo la prima metà del 2026, elemento che potrebbe sostenere ulteriormente la performance del titolo.

Target price a 25 dollari e valutazione più elevata

Jefferies ha fissato un prezzo obiettivo di 25 dollari, basato su un multiplo superiore alla media storica. La valutazione riflette la convinzione che il modello di business stia diventando più solido, resiliente e orientato alla crescita di lungo periodo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

