Meta - BorsaInside.com

Le azioni di Meta registrano un forte rialzo nelle contrattazioni pre-mercato dopo indiscrezioni su possibili nuovi tagli alla forza lavoro. Secondo quanto riportato da Reuters, il colosso tecnologico starebbe valutando una riduzione significativa del personale – fino al 20% – per compensare l’aumento dei costi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il titolo della società guidata da Mark Zuckerberg ha guadagnato oltre il 3% nelle contrattazioni pre-mercato, segnale che gli investitori interpretano la possibile riorganizzazione come una mossa strategica per migliorare l’efficienza e sostenere i pesanti investimenti nell’IA.

Meta prepara una possibile riduzione del personale

Secondo fonti vicine al dossier, il piano non è ancora definitivo e non esiste una tempistica ufficiale. Tuttavia, i vertici dell’azienda avrebbero già iniziato a coinvolgere i dirigenti senior chiedendo di preparare strategie per una potenziale riduzione dell’organico.

La mossa rientrerebbe in una più ampia trasformazione interna: Meta sta investendo in modo massiccio nell’intelligenza artificiale e, parallelamente, punta a migliorare la produttività attraverso strumenti e sistemi basati su IA.

Se confermata, una riduzione del 20% rappresenterebbe il più grande taglio del personale dai licenziamenti avvenuti tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, periodo che Zuckerberg aveva definito “l’anno dell’efficienza”. Alla fine dello scorso anno Meta contava circa 79.000 dipendenti a livello globale.

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La corsa all’IA generativa accelera

La strategia dell’azienda è sempre più orientata verso l’intelligenza artificiale generativa. Negli ultimi mesi Meta ha intensificato gli sforzi per rafforzare il proprio posizionamento in questo settore, cercando di competere direttamente con altri giganti tecnologici.

Per attrarre i migliori talenti nel campo della ricerca sull’IA, la società avrebbe offerto pacchetti retributivi multimilionari, in alcuni casi del valore di centinaia di milioni di dollari distribuiti in quattro anni, destinati ai ricercatori che entreranno nel nuovo team dedicato alla cosiddetta “superintelligenza”.

Parallelamente, Meta ha avviato una strategia aggressiva di investimenti e acquisizioni. Tra le operazioni più rilevanti:

l’acquisizione di Moltbook , piattaforma di social networking progettata per agenti di intelligenza artificiale;

, piattaforma di social networking progettata per agenti di intelligenza artificiale; il piano di investimento di almeno 2 miliardi di dollari per acquisire la startup cinese di IA Manus.

Ma il vero pilastro della strategia riguarda l’infrastruttura. L’azienda ha dichiarato di voler investire fino a 600 miliardi di dollari entro il 2028 per costruire nuovi data center destinati a sostenere la crescita dei sistemi di intelligenza artificiale.

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I licenziamenti potrebbero generare miliardi di risparmi

Secondo diversi analisti di Wall Street, un taglio così ampio della forza lavoro avrebbe un impatto significativo sui costi operativi di Meta.

Justin Post, analista di Bank of America, stima che una riduzione di circa un quinto dei dipendenti potrebbe generare risparmi annuali tra 7 e 8 miliardi di dollari, ipotizzando un costo medio per dipendente di circa 500.000 dollari.

Tuttavia, questi risparmi sarebbero destinati soprattutto a compensare l’enorme crescita delle spese legate all’intelligenza artificiale. Meta prevede infatti una spesa complessiva compresa tra 162 e 169 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2026, cifra che riflette l’intensificazione degli investimenti tecnologici.

Anche Doug Anmuth, analista di JPMorgan, ha elaborato una stima simile: secondo i suoi calcoli, una riduzione del 20% del personale potrebbe produrre 5-6 miliardi di dollari di risparmi, assumendo costi medi per dipendente tra 300.000 e 400.000 dollari.

Nonostante ciò, questi numeri rappresenterebbero solo una parte relativamente limitata rispetto all’enorme aumento delle spese infrastrutturali legate all’IA.

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L’IA potrebbe cambiare il rapporto tra personale e produttività

Secondo Brent Thill, analista di Jefferies, i potenziali tagli evidenziano un cambiamento strutturale nel settore tecnologico. L’intelligenza artificiale sta iniziando a produrre aumenti di produttività su larga scala, riducendo la necessità di alcune funzioni tradizionali e consentendo alle aziende di ottimizzare i costi.

Per gli investitori, questo potrebbe avere implicazioni molto più ampie di un semplice miglioramento dei margini di Meta.

L’evoluzione dell’IA, infatti, sta spingendo il mercato a rivalutare il rapporto tra numero di dipendenti, crescita e redditività nel settore tecnologico. In altre parole, le aziende potrebbero riuscire a crescere più velocemente con organici più snelli grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Se le indiscrezioni sui tagli verranno confermate, Meta potrebbe quindi diventare uno dei primi grandi gruppi tecnologici a riorganizzare profondamente la propria struttura proprio per adattarsi all’era dell’IA.

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