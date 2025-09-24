Amazon, Micron, Adobe - BorsaInside.com

La seduta odierna a Wall Street si apre con un tono positivo per i futures di S&P 500 e Nasdaq, che segnano un leggero rialzo dopo la correzione di ieri. Il mercato sembra assorbire le parole prudenti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e i dati macroeconomici poco incoraggianti sull’attività commerciale. In questo contesto, diversi titoli si distinguono già nel pre-market statunitense.

Micron Technology (NASDAQ: MU) mette a segno un rialzo dopo aver comunicato risultati trimestrali superiori alle attese, trainati dall’aumento esplosivo della domanda di chip di memoria legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Alibaba (NYSE: BABA) catalizza l’attenzione grazie al lancio del suo modello AI più potente, Qwen3-Max, e all’impegno ad accrescere gli investimenti nelle infrastrutture. Le ADR del colosso cinese schizzano oltre il +9% prima dell’apertura delle contrattazioni.

Adobe (NASDAQ: ADBE) invece segna un passo indietro. Gli analisti di Morgan Stanley hanno abbassato il rating sul titolo da overweight a equal-weight, evidenziando un rallentamento della crescita nei ricavi ricorrenti legati ai media digitali.

Protagonista assoluto della giornata è Lithium Americas (NYSE: LAC), che vola di oltre il +69%. La spinta arriva dalle indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti starebbero valutando l’acquisto di una quota nel gruppo, nell’ambito della rinegoziazione di un maxi-prestito governativo da 2,3 miliardi di dollari.

Tra i titoli sotto pressione figurano invece le azioni di James Hardie (NYSE: JHX), penalizzate dal giudizio di Citi, che ha segnalato previsioni e obiettivi meno allineati rispetto al consenso di mercato.

Segnali positivi per Amazon (NASDAQ: AMZN), in rialzo dopo che Wells Fargo ha rivisto al rialzo la raccomandazione sul titolo, passando da equal-weight a overweight, sostenuta dalla fiducia nelle prospettive della divisione AWS (Amazon Web Services).

PayPal (NASDAQ: PYPL) guadagna terreno dopo l’annuncio dell’accordo con Blue Owl, che acquisterà circa 7 miliardi di dollari di prestiti legati al programma “compra ora, paga dopo” nei prossimi due anni. L’azienda ha specificato che l’operazione era già inclusa nelle previsioni trimestrali.

In lieve rialzo anche KBR (NYSE: KBR), che ha comunicato l’intenzione di avviare uno spin-off esentasse della propria divisione di soluzioni tecnologiche per missioni, con completamento previsto entro la seconda metà del 2026.

Infine, ottima performance per Thor Industries (NYSE: THO), produttore di camper e veicoli ricreativi, che balza di oltre il 6% dopo aver presentato utili del quarto trimestre sopra le attese, sostenuti da forti vendite in Nord America e da una gestione più efficiente dei costi.

