i loghi delle società big tech sugli schermi di una sala di Borsa gremita di investitori
Amazon, Micron, Adobe - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

La seduta odierna a Wall Street si apre con un tono positivo per i futures di S&P 500 e Nasdaq, che segnano un leggero rialzo dopo la correzione di ieri. Il mercato sembra assorbire le parole prudenti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e i dati macroeconomici poco incoraggianti sull’attività commerciale. In questo contesto, diversi titoli si distinguono già nel pre-market statunitense.

Micron Technology (NASDAQ: MU) mette a segno un rialzo dopo aver comunicato risultati trimestrali superiori alle attese, trainati dall’aumento esplosivo della domanda di chip di memoria legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Alibaba (NYSE: BABA) catalizza l’attenzione grazie al lancio del suo modello AI più potente, Qwen3-Max, e all’impegno ad accrescere gli investimenti nelle infrastrutture. Le ADR del colosso cinese schizzano oltre il +9% prima dell’apertura delle contrattazioni.

Adobe (NASDAQ: ADBE) invece segna un passo indietro. Gli analisti di Morgan Stanley hanno abbassato il rating sul titolo da overweight a equal-weight, evidenziando un rallentamento della crescita nei ricavi ricorrenti legati ai media digitali.

Protagonista assoluto della giornata è Lithium Americas (NYSE: LAC), che vola di oltre il +69%. La spinta arriva dalle indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti starebbero valutando l’acquisto di una quota nel gruppo, nell’ambito della rinegoziazione di un maxi-prestito governativo da 2,3 miliardi di dollari.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Tra i titoli sotto pressione figurano invece le azioni di James Hardie (NYSE: JHX), penalizzate dal giudizio di Citi, che ha segnalato previsioni e obiettivi meno allineati rispetto al consenso di mercato.

Segnali positivi per Amazon (NASDAQ: AMZN), in rialzo dopo che Wells Fargo ha rivisto al rialzo la raccomandazione sul titolo, passando da equal-weight a overweight, sostenuta dalla fiducia nelle prospettive della divisione AWS (Amazon Web Services).

PayPal (NASDAQ: PYPL) guadagna terreno dopo l’annuncio dell’accordo con Blue Owl, che acquisterà circa 7 miliardi di dollari di prestiti legati al programma “compra ora, paga dopo” nei prossimi due anni. L’azienda ha specificato che l’operazione era già inclusa nelle previsioni trimestrali.

In lieve rialzo anche KBR (NYSE: KBR), che ha comunicato l’intenzione di avviare uno spin-off esentasse della propria divisione di soluzioni tecnologiche per missioni, con completamento previsto entro la seconda metà del 2026.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Infine, ottima performance per Thor Industries (NYSE: THO), produttore di camper e veicoli ricreativi, che balza di oltre il 6% dopo aver presentato utili del quarto trimestre sopra le attese, sostenuti da forti vendite in Nord America e da una gestione più efficiente dei costi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.2/5 (821)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.9/5 (2003)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
3.7/5 (355)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.5/5 (2384)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
4.9/5 (1428)
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
4.4/5 (1630)
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.5/5 (1392)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.1/5 (1540)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
3.6/5 (1788)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.1/5 (815)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.