Le azioni Microsoft dovrebbero aprire la seduta di metà settimana di Wall Street in leggero calo. Questa è l’indicazione che arriva dal pre-market dove il titolo del colosso tech scambia attorno ai 505 dollari. Come si può vedere dal grafico, la quotata è ad un passo dai massimi delle ultime 52 settimane collocato a quota 506,78 dollari. Tenendo conto che nelle ultime 5 sedute Microsoft si è apprezzata dell’1,92 per cento, viene da ipotizzare che nell’area ci siano proprio i massimi annui. Un rialzo costruito in modo lento ma progressive nel corso del tempo quello che evidenzia il gruppo di Bill Gates. Rispetto ad un mese fa, infatti, sono migliorate del 5 per cento, più o meno la stessa entità del verde messo in cassaforte da inizio 2025 e anno su anno.

Insomma i numeri sulle prestazioni di lungo termine, confermano che Microsoft sia in assoluto una delle quotate più affidabili.

Questo trend così positivo, però, potrebbe avere anche un altro lato della medaglia. Spesso lo spazio di apprezzamento di un titolo cresciuto troppo tende ad assottigliarsi. Non occorrono cause particolare per agevolare la retromarcia: il più delle volte è una questione di tipo tecnico.

E allora la domanda che ci poniamo in questo articolo è se sia questa la situazione di Microsoft oppure se, al contrario, il colosso di Bill Gates abbia ancora lo spazio per apprezzarsi.

Fin dove possono arrivare i prezzi delle azioni Microsoft?

Una secca smentita al principio per cui un titolo che è cresciuto tanto ha poco spazio per proseguire con il suo apprezzamento, è arrivata dagli analisti di Wells Fargo. La banca Usa non solo ha ribadito il rating overweight da tempo in essere sul titolo tech (e quindi il consiglio di sovra-pesare nel portafoglio) ma ha anche deciso di aumentare il target price dai precedenti 585 dollari a ben 600 dollari. Raffrontando il nuovo target con quelle che sono le attuali quotazioni emerge un potenziale di upside di quasi 95 dollari! Di tanto possono crescere le azioni Microsoft secondo l’analisi di Wells Fargo.

Nella nota vien fatto riferimento alla forte crescita registrata dal cloud Azure. Secondo gli analisti c’è un potenziale rialzo rispetto alla guidance sul quarto trimestre fiscale di ben il 34 per cento. Gli analisti americani prevedono poi che Microsoft mantenga una guidance di crescita anche per il primo trimestre fiscale successivo. Nel complesso la traiettoria di crescita è costantemente allineata con il rialzo del fatturato del 14,13 per cento che Microsoft ha messo a segno nell’ultimo anno.

Per quello che riguarda i prodotti, Wells Fargo ha poi evidenziato la crescente adozione di Microsoft 365 Copilot con il Copilot Studio che continua a riscuotere un forte successo. Secondo la banca d’affari anche questa tendenza dovrebbe proseguire tanto da poter spingere gli stessi analisti a rivedere le stime di crescita sull’anno fiscale 2026 al 13 per cento su base annua (2 punti percentuali in più rispetto a quello che è l’attuale orientamento del mercato.

La società prevede che continueranno significative spese in conto capitale legate all’IA, stimando circa 100 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2026, all’incirca in linea con le aspettative del mercato di 99 miliardi di dollari. Tuttavia, l’aumento delle spese di ammortamento nell’anno fiscale 2026 potrebbe rappresentare un ostacolo di circa 200 punti base per i margini operativi.

Il peso dei licenziamenti annunciati da Microsoft

Nell’analisi di Wells Fargo c’è poi un riferimento ai recenti licenziamenti che il gruppo di Bill Gates ha annunciato. Stando ai rumors di stampa in gioco ci potrebbero essere ben 15.000 posizioni lavorative. Il loro venir meno significherebbe per Microsoft un risparmio sui costi nel range tra i 3 e i 4 miliardi di dollari che, tradotto in percentuale, significa il 2 per cento circa dei 150 miliardi di costi che attualmente sono sul groppone di Microsoft. Proprio per tenere conto dell’entità di questo risparmio, Wells Fargo ha ridefinito le sue stime per l’anno fiscale 2026 e adesso, inglobando proprio il risparmio sui costi, ritiene possibile una crescita sia del reddito operativo e dell’utile per azione di circa il 13 per cento rispetto al FY 2024.

Insomma con 15.000 dipendenti in meno, la prospettiva sui conti del nuovo anno di Microsoft migliora e con essa sale anche l’obiettivo di prezzo fissato da Wells Fargo. Una buona notizia per i trader interessati ad entrare sul colosso tech ora anche con i CFD.

