Le azioni Netflix sono scese di quasi un terzo rispetto ai massimi storici di fine giugno 2025, trasformando quello che fino a pochi mesi fa era un titolo considerato “intoccabile” in uno dei nomi più osservati dai desk istituzionali. Il mercato ha reagito con forza a una combinazione di fattori che hanno cambiato radicalmente la percezione del rischio, ma il ribasso ha anche riportato le valutazioni su livelli che iniziano ad attirare capitale selettivo.

Il punto di rottura è stato il mix tra trimestrale prudente e la maxi operazione su Warner Bros. Discovery. La mancanza di una guidance chiara sul 2026 ha lasciato un vuoto di visibilità sugli utili futuri proprio mentre Netflix ha deciso di impegnarsi in un’acquisizione da oltre 80 miliardi di dollari, spostando la narrativa da “macchina di crescita” a “gruppo media in trasformazione”. È questo cambio di profilo che ha innescato la fuga di parte degli investitori growth.

Il mercato non sta mettendo in discussione la qualità degli asset Netflix, ma sta ricalibrando il premio da pagare per possederli. L’operazione Warner viene vista come industrialmente sensata ma finanziariamente pesante, con rischi regolatori, di integrazione e di leva che comprimono la propensione a pagare multipli elevati nel breve periodo. Il risultato è un repricing rapido e violento.

Eppure, proprio questo repricing ha creato una dislocazione interessante. Netflix oggi scambia attorno a 28 volte gli utili attesi, un livello inferiore alla propria media storica e non più distante dalle grandi piattaforme tecnologiche con cui compete per l’attenzione e per i budget pubblicitari. In altre parole, il titolo non è più prezzato come una storia di crescita senza attriti, ma come una media company globale con forte generazione di cassa.

Ed è qui che la narrativa cambia. Netflix non è in difficoltà operativa. La piattaforma continua a produrre flussi di cassa solidi, ha margini tra i più alti del settore e sta dimostrando di poter monetizzare contenuti premium in segmenti nuovi come lo sport dal vivo e l’intrattenimento in tempo reale, oltre a far crescere la propria attività pubblicitaria digitale. Il problema non è la redditività, ma l’incertezza sulla traiettoria strategica durante la fase di fusione.

Il mercato, come spesso accade, sta prezzando lo scenario peggiore, non quello più probabile. Questo è evidente anche nel comportamento della volatilità implicita: i premi sulle opzioni sono saliti come se il rischio di crollo strutturale fosse elevato, creando una distorsione tra rischio reale e rischio percepito. In pratica, gli investitori stanno pagando molto per proteggersi da un evento che, nei fondamentali, non appare così probabile.

A questi livelli Netflix viene trattata come un titolo “in sospensione”, ma non come un’azienda in declino. Ed è una differenza cruciale. La base abbonati resta enorme, il potere di prezzo non è compromesso e il brand è uno dei pochi nel mondo dell’intrattenimento a poter competere su scala globale con costi marginali decrescenti.

Il calo di quasi il 30% ha quindi fatto due cose contemporaneamente. Ha eliminato l’eccesso di entusiasmo che aveva spinto il titolo su valutazioni estreme e ha riportato Netflix in una fascia di prezzo dove il rapporto rischio rendimento torna asimmetrico a favore degli acquirenti pazienti.

In altre parole, Wall Street sta passando dalla paura al calcolo. E il calcolo dice che, se Netflix riuscirà anche solo a mantenere la traiettoria attuale di ricavi e flussi di cassa mentre risolve la partita Warner, il valore intrinseco del gruppo è significativamente superiore alle quotazioni depresse che il mercato sta offrendo ora.

Non è un titolo per chi cerca certezze nel breve periodo. Ma per chi guarda al ciclo industriale dello streaming globale, Netflix ai prezzi attuali non è più un’azione cara che deve giustificare ogni dollaro di valutazione. È diventata un leader di settore in saldo, bloccato temporaneamente da una storia complessa che il mercato, prima o poi, dovrà semplificare.

