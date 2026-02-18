Nvidia - BorsaInside.com

La corsa globale all’intelligenza artificiale entra in una nuova fase con l’annuncio di un investimento colossale da parte di Yotta Data Services, società indiana specializzata in infrastrutture digitali e cloud avanzato. L’azienda ha confermato un piano superiore ai 2 miliardi di dollari per costruire uno dei più potenti hub di elaborazione AI al mondo, basato sui nuovi processori Nvidia Blackwell Ultra, progettati specificamente per gestire modelli di nuova generazione.

Questa iniziativa rappresenta un passo strategico fondamentale non solo per Yotta, ma per l’intero ecosistema tecnologico asiatico, che punta a ridurre la dipendenza dalle infrastrutture occidentali e a sviluppare piattaforme autonome per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale su larga scala.

Un supercluster AI con oltre 20.000 GPU Nvidia Blackwell Ultra

Il cuore del progetto sarà un enorme supercluster di elaborazione AI, composto da ben 20.736 GPU Nvidia Blackwell Ultra, tutte dotate di sistemi avanzati di raffreddamento a liquido. Questa tecnologia consente di mantenere elevate prestazioni operative riducendo al minimo il rischio di surriscaldamento, un aspetto cruciale quando si lavora con carichi computazionali estremamente intensi.

Questi cluster rappresentano l’infrastruttura fondamentale per applicazioni come:

• Addestramento di modelli di linguaggio di grandi dimensioni

• Sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale generativa

• Analisi avanzata dei dati in tempo reale

• Simulazioni scientifiche e industriali ad alta complessità

• Implementazione di servizi cloud AI per aziende e istituzioni

Grazie a questa potenza computazionale, Yotta sarà in grado di offrire risorse equivalenti a quelle dei più grandi hyperscaler globali, posizionandosi come un attore chiave nel mercato dell’AI enterprise.

Accordo strategico pluriennale con Nvidia per espandere il cloud AI

Il progetto nasce da una collaborazione diretta con Nvidia, che realizzerà un’infrastruttura cloud AI dedicata all’interno dei data center di Yotta. L’accordo, della durata di quattro anni e con un valore superiore a 1 miliardo di dollari, prevede l’integrazione completa delle tecnologie Nvidia nell’ecosistema della società indiana.

Uno degli elementi più rilevanti è l’accesso alla suite software enterprise di Nvidia, che sarà disponibile tramite la piattaforma proprietaria AI Shakti Studio. Questo ambiente consentirà alle aziende di sviluppare, testare e distribuire modelli AI in modo più rapido ed efficiente, senza dover costruire infrastrutture interne costose.

L’integrazione tra hardware e software permetterà di ottimizzare:

• Tempi di addestramento dei modelli

• Efficienza energetica dei data center

• Scalabilità delle applicazioni AI

• Prestazioni complessive delle piattaforme cloud.

Il nuovo hub sorgerà vicino a Nuova Delhi con supporto da Mumbai

Il supercluster sarà installato presso il principale campus di data center di Yotta situato nei pressi di Nuova Delhi, uno dei poli tecnologici emergenti più importanti dell’India. L’entrata in funzione è prevista entro agosto, segnando un’accelerazione significativa rispetto ai tempi tipici di implementazione di infrastrutture di questa scala.

Parallelamente, il campus secondario di Mumbai contribuirà a fornire capacità aggiuntiva, garantendo maggiore ridondanza, stabilità e capacità di espansione futura.

Questa struttura consentirà di creare una rete distribuita capace di supportare applicazioni AI critiche per settori come finanza, sanità, ricerca scientifica e industria.

Yotta rafforza la propria posizione nel mercato globale dei data center

Fondata dal gruppo immobiliare indiano Hiranandani Group, Yotta si è rapidamente affermata come uno dei principali operatori di data center in India, gestendo infrastrutture di livello enterprise progettate per supportare servizi cloud e AI su larga scala.

La decisione di investire massicciamente nei chip Nvidia Blackwell Ultra conferma la volontà dell’azienda di posizionarsi tra i leader globali nel settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, un mercato destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni.

Questo investimento arriva inoltre dopo che la società ha sospeso i piani per una quotazione negli Stati Uniti tramite una fusione con una SPAC. Attualmente, Yotta starebbe valutando un’offerta pubblica iniziale in India entro il 2027, una mossa che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua espansione e consolidare il ruolo dell’India come hub tecnologico globale.

Perché questo investimento segna una svolta per il futuro dell’intelligenza artificiale

L’adozione dei nuovi chip Nvidia Blackwell Ultra rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione delle infrastrutture AI. Questi processori sono progettati per offrire prestazioni significativamente superiori rispetto alle generazioni precedenti, consentendo di gestire modelli sempre più complessi e sofisticati.

Con questo supercluster, Yotta non solo aumenterà la propria capacità operativa, ma contribuirà a ridefinire gli standard delle infrastrutture AI, accelerando l’innovazione e rendendo l’intelligenza artificiale più accessibile a imprese e sviluppatori su scala globale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

