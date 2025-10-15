Azioni Nvidia - BorsaInside.com

Le azioni Nvidia hanno registrato un incremento del 2,3% nella mattinata di mercoledì, spinte da un annuncio che potrebbe ridefinire gli equilibri globali nel mercato dell’intelligenza artificiale. La società Nscale ha infatti siglato un contratto colosso con Microsoft, impegnandosi a fornire circa 200.000 GPU NVIDIA GB300 per la creazione di una delle più grandi infrastrutture AI mai realizzate al mondo.

L’intesa prevede la distribuzione delle potenti GPU di Nvidia tra Europa e Stati Uniti, con Nscale che ricoprirà il ruolo di fornitore di cluster GPU e servizi AI avanzati. L’operazione rappresenta una vittoria strategica per Nvidia, che consolida ulteriormente la propria leadership in un mercato in espansione travolgente, alimentato dalla corsa globale verso soluzioni di intelligenza artificiale sempre più performanti.

Nel dettaglio, oltre 104.000 GPU GB300 saranno destinate a un campus AI di nuova generazione in Texas, con consegne previste a partire dal terzo trimestre del 2026. Altre 12.600 GPU verranno installate presso il data center Start Campus in Portogallo nel primo trimestre del 2026, mentre ulteriori 23.000 GPU sono destinate al Loughton AI Campus nel Regno Unito.

Il piano include anche 52.000 GPU aggiuntive che verranno fornite tramite la joint venture Aker-Nscale in Norvegia, confermando la portata globale del progetto.

L’accordo si inserisce in un contesto di rinnovato entusiasmo per il settore tecnologico, dopo le recenti turbolenze legate a timori di rallentamento commerciale. Il rialzo di Nvidia è stato favorito anche da un upgrade da parte di HSBC, che ha migliorato il rating sul titolo grazie alle prospettive di crescita legate all’AI.

Con questo nuovo contratto, Nvidia rafforza la propria posizione come pilastro dell’infrastruttura AI mondiale, mentre le principali aziende tecnologiche continuano a investire massicciamente in capacità di calcolo per sostenere lo sviluppo di modelli linguistici avanzati, sistemi predittivi e applicazioni generative.

L’accordo con Microsoft non solo consolida il predominio del produttore di GPU nel settore, ma segna anche un passo decisivo verso una nuova era di potenza computazionale distribuita su scala globale.

