Piper Sandler ha rivisto al rialzo il target price di Nvidia (NASDAQ: NVDA), portandolo da 180 a 225 dollari in vista della pubblicazione degli utili prevista per fine mese. Secondo il broker, il colosso dei chip è pronto a registrare un nuovo trimestre oltre le previsioni, grazie a una domanda sostenuta e a prospettive particolarmente solide per la seconda metà del 2025.

L’analista Harsh V. Kumar ritiene che ci sia margine di crescita sia per i conti di luglio che per quelli di ottobre, spinti dalla forte spesa in infrastrutture degli hyperscaler statunitensi e dal ritorno delle vendite in Cina. Piper sottolinea che le indicazioni e i commenti sui ricavi provenienti dal mercato cinese saranno uno dei punti centrali della prossima conference call, soprattutto perché la percezione di scarsità potrebbe accelerare gli ordini dei clienti locali.

Per il trimestre di luglio, Piper prevede ricavi intorno a 45,1 miliardi di dollari, in linea con la guidance di Nvidia e poco sotto la stima media di Wall Street di 45,7 miliardi. Kumar vede la possibilità di un lieve rialzo, considerando la storica tendenza dell’azienda a superare leggermente le attese e l’allentamento delle restrizioni di fornitura nel segmento data center.

Il vero punto di svolta, però, dovrebbe arrivare nel trimestre di ottobre, quando le vendite in Cina torneranno a pesare in modo significativo. Piper stima ricavi compresi tra 5,5 e 6,5 miliardi di dollari dal mercato cinese in quel periodo, grazie anche all’accordo raggiunto con l’amministrazione Trump che consente la ripresa delle spedizioni di chip AI avanzati, pur con un taglio del 15% sui ricavi.

Questo accordo avrà un impatto sui margini lordi delle attività cinesi, stimati al 60% rispetto al 70% complessivo di Nvidia, anche se il chip H20 potrebbe mantenere margini simili o leggermente superiori alla media. Piper prevede che la domanda cinese possa crescere rapidamente fino a circa 10 miliardi di dollari già nel trimestre di gennaio e potenzialmente raggiungere i 50 miliardi annui entro l’anno fiscale 2027.

Per ottobre, la banca d’affari ipotizza circa 6 miliardi di dollari di vendite dalla Cina, con una crescita del 12-15% nei trimestri successivi. Un’ulteriore spinta arriverà dalle elevate spese in conto capitale degli hyperscaler statunitensi, che stanno aumentando gli investimenti in capacità di calcolo per i prossimi anni.

Secondo Kumar, Nvidia rimane in una fase in cui la domanda supera l’offerta, ma l’azienda è ben posizionata per soddisfare ordini massicci sia dal mercato americano che da quello cinese. Inoltre, i margini lordi di ottobre e gennaio potrebbero beneficiare della vendita di scorte di chip H20 precedentemente svalutate.

Attualmente, Nvidia quota 183,16 dollari per azione, con un multiplo di 29,8 volte l’EPS non-GAAP stimato da Piper per il 2027 (6,15 dollari), superiore alla media di settore di 26,9 volte. Con il nuovo obiettivo a 225 dollari, il titolo tratterebbe a circa 37 volte gli utili attesi, riflettendo l’espansione dei multipli registrata tra i competitor.

