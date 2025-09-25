Nvidia - BorsaInside.com

Barclays ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Nvidia, portandolo da 200 a 240 dollari per azione, confermando il rating Overweight. La decisione si basa sulla crescente domanda di infrastrutture legate all’intelligenza artificiale, un settore in cui il colosso dei semiconduttori continua a detenere una posizione di leadership assoluta.

L’analisi di Barclays: Nvidia resta il titolo più interessante del settore

Secondo l’analista Tom O’Malley, gli investimenti globali in IA hanno raggiunto proporzioni senza precedenti, con oltre 2 trilioni di dollari di spesa pianificata e circa 40 gigawatt di potenza di calcolo già identificati. Barclays stima che il 65-70% di questa spesa confluirà direttamente in computing e networking, aree in cui Nvidia è leader e destinata a beneficiare in maniera massiccia nei prossimi cinque anni.

O’Malley sottolinea inoltre che, con il ritmo degli annunci degli ultimi mesi, la cifra complessiva potrebbe salire a 3-4 trilioni di dollari, rendendo ancora più solide le prospettive di crescita del gruppo.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Prospettive sugli utili e impatto della partnership con OpenAI

Nel modello aggiornato, Barclays prevede che l’utile per azione rettificato (EPS) di Nvidia crescerà da 3 dollari nel 2025 a 6,93 dollari entro il 2027, con un incremento medio annuo del 53%. Il nuovo target price a 240 dollari corrisponde a 35 volte gli utili stimati per il 2026.

Se si considerano i possibili effetti del recente accordo con OpenAI, l’obiettivo potrebbe essere ancora più ambizioso: includendo circa 35 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi, il multiplo scenderebbe a 30 volte un EPS stimato in 7,85 dollari.

Nvidia ha infatti annunciato un maxi-investimento fino a 100 miliardi di dollari a supporto di OpenAI, che comprende la fornitura di chip per data center e un impegno a lungo termine sull’infrastruttura. Le due aziende hanno già siglato una lettera d’intenti che copre almeno 10 GW di sistemi Nvidia, con i dettagli definitivi attesi nelle prossime settimane.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Nvidia al centro dell’ecosistema IA globale

Nonostante la concorrenza di chip personalizzati e nuovi acceleratori, Nvidia mantiene un ruolo centrale nell’intero ecosistema dell’IA. Il tracker IA di Barclays rileva oltre 19 milioni di GPU destinate a progetti già annunciati, trainati da hyperscaler come Amazon, Microsoft, Google, Oracle e Meta.

La crescita della domanda è confermata anche dall’aumento esponenziale nell’utilizzo delle applicazioni di intelligenza artificiale: solo a giugno i volumi di ChatGPT sono cresciuti del 482%, un trend che secondo O’Malley si rifletterà direttamente nei conti di Nvidia nei prossimi anni.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.9/5 (2445) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.3/5 (1829) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.7/5 (1398) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.8/5 (950) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 5/5 (1370) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 3.5/5 (1905) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Scenari futuri per il titolo Nvidia

Barclays definisce Nvidia “il nome più attraente del settore” e traccia tre possibili scenari:

Scenario rialzista : 300 dollari per azione, in caso di espansione ancora più rapida del mercato IA, domanda più forte nel networking e margini superiori alle attese.

: 300 dollari per azione, in caso di espansione ancora più rapida del mercato IA, domanda più forte nel networking e margini superiori alle attese. Scenario neutrale : 240 dollari per azione, con crescita sostenuta e mantenimento della leadership.

: 240 dollari per azione, con crescita sostenuta e mantenimento della leadership. Scenario ribassista: 140 dollari per azione, qualora la spesa in IA rallentasse, il settore automotive non rispettasse le aspettative o si verificasse una pressione significativa sui prezzi.

Le prospettive di crescita legate all’intelligenza artificiale confermano Nvidia come punto di riferimento assoluto del settore tecnologico. L’upgrade di Barclays rafforza la fiducia del mercato, con margini di rialzo che potrebbero superare i 240 dollari grazie alla partnership con OpenAI e all’esplosione della domanda di GPU a livello globale.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.