Oracle torna sotto i riflettori degli analisti dopo la recente correzione in Borsa. Oppenheimer ha aggiornato la propria raccomandazione sul titolo Oracle (NYSE: ORCL), portandola da Perform a Outperform, con un prezzo obiettivo fissato a 185 dollari. Secondo la banca d’investimento, il forte ribasso registrato negli ultimi mesi ha creato condizioni favorevoli per un ingresso più interessante, migliorando sensibilmente il rapporto tra rischio e rendimento.

L’upgrade arriva in un momento delicato per Oracle, impegnata in una trasformazione strategica che richiede investimenti significativi, soprattutto nelle infrastrutture legate al cloud e all’intelligenza artificiale.

Il sell-off riduce i multipli e rende il titolo più interessante

Dalla fine del 2025, le azioni Oracle hanno subito una forte pressione, con un calo complessivo di circa il 25% nel corso del 2026. Questo ribasso è stato alimentato principalmente da:

timori legati all’aumento delle spese in infrastrutture cloud e AI

preoccupazioni sui margini nel breve termine

rotazione degli investitori lontano dai titoli software tradizionali

crescente impatto della rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa sul settore tecnologico

Secondo Brian Schwartz, analista di Oppenheimer, la contrazione dei multipli – ridotti di oltre il 50% rispetto ai livelli di settembre – ha reso Oracle più interessante dal punto di vista valutativo. Tuttavia, ha sottolineato che il mercato avrà bisogno di prove concrete per confermare la sostenibilità finanziaria del nuovo modello più capital-intensive.

Oracle punta su cloud e AI per sostenere la crescita degli utili

Nonostante le incertezze di breve periodo, le prospettive di crescita restano solide. Oppenheimer prevede che Oracle possa emergere come uno dei principali generatori di crescita degli utili per azione (EPS) nel settore software.

Le stime indicano:

crescita media annua dell’EPS del 20% nello scenario base fino al 2030

EPS stimato a 12,66 dollari entro l’anno fiscale 2030

scenario rialzista con crescita del 30% annuo e EPS fino a 17,79 dollari

Anche ipotizzando ricavi inferiori del 25% rispetto alle previsioni del management, l’analista ritiene comunque possibile un raddoppio degli utili entro il FY30. Questo posizionerebbe Oracle tra le migliori società large cap del settore software in termini di crescita degli utili.

Nuovi clienti e raccolta di capitali riducono i rischi operativi

Uno degli elementi chiave che ha spinto Oppenheimer a migliorare il rating riguarda la riduzione dei rischi finanziari e operativi. In particolare, Oracle ha rafforzato la propria posizione grazie a:

nuovi accordi con clienti di primo piano come OpenAI e TikTok

iniziative di raccolta di capitali per sostenere gli investimenti

maggiore visibilità sui flussi di cassa futuri

rafforzamento della propria infrastruttura cloud globale

Secondo l’analista, Oracle appare relativamente meno esposta alle potenziali disruption dell’AI rispetto ad altri operatori, e il titolo risulta ancora sottopesato nei portafogli degli investitori istituzionali, lasciando spazio a possibili rivalutazioni future.

Le sfide restano: margini sotto pressione e fiducia degli investitori da riconquistare

Nonostante il miglioramento delle prospettive, restano alcune criticità che continuano a frenare l’entusiasmo del mercato. Tra i principali fattori di rischio:

aumento del fabbisogno di capitale per finanziare le infrastrutture

pressione sui margini nel breve periodo

necessità di dimostrare l’efficacia della strategia cloud e AI

persistente scetticismo da parte degli investitori

Oracle è quindi ancora considerata un “titolo da dimostrare”, che dovrà confermare nel tempo la solidità della propria trasformazione.

Valutazioni più basse e rischi ridotti potrebbero favorire un recupero del titolo

Secondo Oppenheimer, il contesto attuale offre un equilibrio più favorevole tra rischio e opportunità. La compressione delle valutazioni e la progressiva mitigazione dei rischi potrebbero sostenere un miglioramento del sentiment degli investitori nei prossimi trimestri.

Se Oracle riuscirà a dimostrare l’efficacia dei suoi investimenti in cloud e intelligenza artificiale, il titolo potrebbe beneficiare di una rivalutazione significativa, tornando a essere uno dei protagonisti del settore tecnologico globale.

Il recente calo del titolo non rappresenta necessariamente un segnale negativo, ma potrebbe invece offrire una finestra di ingresso strategica per gli investitori con una visione di medio-lungo periodo.

