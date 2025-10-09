Oracle - BorsaInside.com

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) torna sotto i riflettori di Wall Street. Gli analisti di Baird Equity Research hanno avviato la copertura sul titolo con una valutazione “Outperform”, indicando che la società guidata da Larry Ellison è strategicamente posizionata per trarre pieno vantaggio dalla crescente integrazione tra intelligenza artificiale, gestione dei dati e infrastrutture cloud.

Secondo Baird, Oracle rappresenta una delle realtà più solide e meglio attrezzate per cavalcare la nuova ondata tecnologica. L’obiettivo di prezzo fissato dagli analisti è 365 dollari per azione, un target che riflette la convinzione che l’azienda si trovi “al centro della più grande trasformazione nella storia dell’informatica: l’era dell’IA”.

Il report sottolinea come l’unicità del modello Oracle derivi dalla sinergia tra infrastrutture scalabili, database avanzati, rete globale e applicazioni integrate. Questo ecosistema genera un circolo virtuoso che, secondo Baird, continuerà a garantire una crescita sostenuta e una valutazione superiore alla media del settore, nonostante la limitata disponibilità di infrastrutture cloud a livello globale.

Le proiezioni del broker indicano un’accelerazione significativa dei ricavi, con una crescita complessiva oltre il 20% nei prossimi anni grazie al contributo crescente del segmento cloud. I ricavi totali sono stimati in 67,1 miliardi di dollari nel 2026, in aumento rispetto ai 57,4 miliardi del 2025. In particolare, il business Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dovrebbe segnare un incremento del 40%, arrivando a rappresentare più della metà delle vendite complessive.

Baird ha inoltre evidenziato la solidità del modello economico di Oracle, capace di mantenere margini operativi tra il 40% e il 45% pur continuando a investire massicciamente nell’espansione della rete di data center e nello sviluppo di nuove soluzioni di intelligenza artificiale.

Non mancano però i potenziali rischi. Gli analisti segnalano la possibilità che l’aumento della spesa in conto capitale possa pesare sui margini nel breve termine, oltre alla concorrenza sempre più serrata da parte dei giganti del cloud e delle aziende native dell’IA. Anche la valutazione elevata rispetto ai principali competitor è indicata come un elemento di attenzione.

Nel complesso, Baird ritiene che Oracle disponga di tutti gli ingredienti per mantenere un ruolo di primo piano nel settore tecnologico globale, con una prospettiva di crescita guidata dall’espansione del cloud e dall’adozione su larga scala dell’intelligenza artificiale nelle imprese.

