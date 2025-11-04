Palantir - BorsaInside.com

Il titolo Palantir ha avviato le contrattazioni pre-market con un netto calo superiore al 6 percento, una reazione apparentemente paradossale se si considera che la società ha annunciato un terzo trimestre da record sia sul fronte dei ricavi sia su quello della redditività. Nonostante numeri superiori alle aspettative e una crescita alimentata dall’intelligenza artificiale, il mercato ha scelto di prendere profitto dopo una corsa impressionante nel corso dell’anno.

L’azienda di Denver, celebre per le sue soluzioni software nel campo della difesa e dell’analisi dati avanzata, ha riportato un utile netto di 475,6 milioni di dollari su ricavi pari a 1,18 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti. In una lettera agli azionisti, il CEO Alex Karp ha sottolineato come Palantir oggi generi più profitti trimestrali di quanto incassasse in ricavi non molti anni fa, ribadendo la portata della trasformazione in atto.

Sul piano operativo, la società continua a beneficiare del boom dell’adozione dell’intelligenza artificiale, che sta spingendo imprese e governi a investire in piattaforme di analisi e gestione dei dati. Solo negli ultimi mesi Palantir ha chiuso contratti governativi da 500 milioni di dollari, tra cui accordi con l’IRS e il Dipartimento di Stato, confermando il proprio ruolo strategico all’interno delle strutture federali statunitensi.

Il titolo resta comunque tra i protagonisti assoluti dell’anno, con una performance superiore al 175 percento da inizio esercizio, sintomo del crescente entusiasmo attorno alla tecnologia AI. Tuttavia, una valutazione così elevata ha acceso un intenso dibattito tra gli analisti. Secondo Jefferies, pur in presenza di risultati definiti eccellenti, la valorizzazione attuale risulta estremamente costosa, con multipli stimati pari a circa 83 volte i ricavi previsti nel 2026, un livello che rende meno appetibile l’investimento rispetto ad altre opportunità nel settore tecnologico.

Una visione opposta arriva da Morgan Stanley, che ha evidenziato come il momentum di Palantir non mostri segnali di rallentamento, sottolineando la previsione della società per la crescita sequenziale più rapida di sempre nonostante l’incertezza politica e istituzionale negli Stati Uniti. Per gli analisti della banca americana risulta difficile trovare sul mercato una storia di crescita più solida nel panorama del software.

Karp ha risposto alle perplessità con una posizione risoluta, definendo le critiche frutto di opinioni provenienti da élite molto preparate ma, a suo dire, non sempre in sintonia con l’evidenza dei numeri. Per il fondatore, i risultati dimostrano chiaramente la bontà delle scelte strategiche e confermano la traiettoria positiva dell’azienda, considerata fondamentale anche per l’ecosistema tecnologico e industriale degli Stati Uniti.

