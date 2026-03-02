Palantir - BorsaInside.com

Palantir torna al centro del radar degli investitori istituzionali dopo una combinazione di upgrade degli analisti, nuovi contratti pubblici e crescita record legata all’intelligenza artificiale. Il titolo, reduce da una fase di correzione significativa rispetto ai massimi, si trova ora in una zona critica: da una parte le prospettive operative migliorano, dall’altra il mercato continua a interrogarsi sulla sostenibilità della valutazione.

Il risultato è un caso emblematico della nuova fase del ciclo AI: meno euforia, più selettività.

Il mercato ricalibra il prezzo dopo la fase di eccesso

Il recente upgrade da parte di importanti case di investimento segna un cambio di tono. La revisione positiva è arrivata dopo una discesa di circa il 35% dai picchi precedenti, un movimento che ha ridimensionato multipli considerati difficili da giustificare solo pochi mesi prima.

Questo passaggio è fondamentale per capire la dinamica attuale del titolo: non si tratta di un semplice recupero tecnico, ma di una rivalutazione basata su due elementi concreti:

crescita dei ricavi ancora eccezionalmente elevata

miglioramento della leva operativa e dei margini

espansione della domanda commerciale, oltre il tradizionale segmento governativo

Palantir ha registrato una crescita del fatturato del 70% su base annua e prevede un’ulteriore accelerazione, con una guidance che implica un aumento dei ricavi superiore al 60% per l’anno in corso.

Numeri che, nel contesto attuale, restano tra i più elevati dell’intero settore software.

Il contratto governativo rafforza la visibilità dei ricavi

Uno degli elementi più rilevanti per la percezione del rischio è l’accordo pluriennale fino a 1 miliardo di dollari con il Dipartimento della Sicurezza Interna statunitense.

Questa tipologia di contratti ha un impatto diretto su due livelli:

aumenta la prevedibilità dei flussi di cassa

rafforza la posizione competitiva nel segmento istituzionale

Per il mercato, questo rappresenta una forma di “ancoraggio fondamentale”: mentre molte società AI dipendono da domanda ancora volatile, Palantir continua a consolidare una base clienti con elevata stabilità.

In parallelo, la crescente adozione delle piattaforme Foundry e Gotham nel settore privato indica che la società sta finalmente replicando il successo governativo anche nel mondo corporate.

Il vero nodo resta la valutazione: crescita già scontata o nuovo ciclo rialzista?

Il punto più delicato riguarda il rapporto tra prezzo e aspettative future.

Nonostante la correzione, Palantir continua a essere uno dei titoli più sensibili alle aspettative sulla monetizzazione dell’intelligenza artificiale. Il mercato sta implicitamente prezzando uno scenario di crescita sostenuta per diversi anni.

Questo crea una configurazione tipica dei titoli “AI leader” nella fase post-euforia:

volatilità elevata

forte reattività alle revisioni delle stime

sensibilità ai segnali macro e alla spesa IT globale

In altre parole, Palantir non è più un titolo puramente speculativo, ma non è ancora completamente stabilizzato come una large cap software tradizionale.

Il segnale più importante: la transizione da hype a fondamentali

La vera svolta per il titolo non è il recente upgrade, ma il cambiamento nella narrativa di mercato.

Per oltre un anno, Palantir è stata trattata come un proxy dell’AI sentiment. Ora sta entrando in una fase diversa: quella in cui il mercato valuta la capacità di trasformare la domanda AI in ricavi sostenibili e scalabili.

Questo passaggio è decisivo. I titoli che riescono a dimostrare una crescita concreta tendono a stabilizzare i multipli su livelli più elevati nel lungo periodo.

Chi non ci riesce, invece, entra in una fase di compressione delle valutazioni.

Il vero test sarà la crescita commerciale

Il fattore chiave che determinerà la traiettoria del titolo non sarà più il business governativo, ormai consolidato, ma l’espansione nel settore privato.

Il mercato osserva con attenzione tre indicatori:

crescita dei clienti corporate

aumento della spesa media per cliente

margini operativi sostenibili senza espansione eccessiva dei costi

Se questi parametri continueranno a migliorare, Palantir potrebbe consolidare il suo status di leader strutturale del software AI.

In caso contrario, il titolo potrebbe restare intrappolato in una fase di volatilità, tipica delle società che devono ancora dimostrare la piena maturità del proprio modello di business.

La fase attuale, più che una ripresa, rappresenta quindi un momento di verifica: il mercato non sta più premiando la promessa dell’intelligenza artificiale, ma la capacità concreta di trasformarla in utili duraturi.

