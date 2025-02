Crollo azioni Palantir - BorsaInside.com

Arriva quasi al 30 per cento il ribasso messo a segno dalle azioni Palantir nelle ultime 5 sessioni di borsa. Anche ieri la quotata del settore tech ha chiuso con un nuovo ribasso che, nei fatti, va a vanificare il tentativo di recupero messo a segno nella sessione di venerdì. Non è quindi necessario essere dei grandi esperti per riconoscere che sul titolo Palantir sia in atto un classico sell-off. A prescindere dalle ragioni del crollo del titolo, è innegabile che Palantir fosse arriva a costare troppo. E del resto nonostante il ribasso delle ultime sedute, il titolo resta comunque in progressione del 20 per cento rispetto a un mese fa e del 15 per cento rispetto a inizio anno. Inutile poi stare a commentare il +285 per cento registrato su base annua.

Dinanzi a questi numeri, a molti trader potrebbe balzare l’idea di comprare se non a sconto (sarebbe improprio parlare di prezzi scontati alla luce del vero e proprio gonfiamento della market cap di PLTR) quantomeno su valutazioni più basse rispetto a quelle di una settimana fa. Una simile strategia sarebbe opportuna oppure i valori delle azioni potrebbero registrare ancora un ulteriore calo dalle quotazioni attuali?

Questa è la domanda delle domande per i trader che stanno considerando l’opportunità di entrare su Palantir o di incrementare le posizioni già detenute.

Dare una risposta non è semplice ma è proprio quello che proveremo a fare con questo articolo. Prima di procedere ci teniamo ad evidenziare un aspetto su cui sia gli ottimisti che i pessimisti sono d’accordo: a prescindere dalle direzione di Palantir, è chiaro che il titolo ora abbia una forte visibilità e che quest’ultima si può cavalcare con idonei strumenti derivati come i CFD che consentono di operare sia long che short. Tra i broker che raccomandiamo c’è eToro.

Comprare azioni Palantis sfruttando i prezzi bassi? Ecco cosa pensano gli analisti

Riavvolgiamo rapidamente il nastro: il crollo delle azioni Palantir è scattato a seguito delle voci circa la possibilità che il governo Usa riduca le spese militari. In particolare si parla di un taglio dell’8 per cento nel prossimo quinquennio che non potrebbe non impattare proprio su Palantir visto che una quota significativa delle entrate della società dipende proprio dagli investimenti in sicurezza e difesa della Casa Bianca. Stando ad una proiezione che è stata realizzata da Bloomberg Intelligence, attualmente oltre il 40 per cento del fatturato 2024 di Palantir è legato al governo Usa che, di fatto, può essere considerato come uno dei più importanti committenti della quotata di Denver.

Ecco spiegato perchè sono state sufficienti semplici indiscrezioni per spingere i trader a vendere azioni Palantir e per spingere gli analisti ad interrogarsi sul futuro della società. Con la possibile diminuzione delle spese militari in Usa, quali conseguenze ci saranno su Palantir?

Per la maggior parte degli analisti, il nodo è più che altro rappresentato dall’alta valutazione del titolo in rapporto al possibile calo delle commesse da parte del governo Usa. In parole povero con il rialzo a tripla cifra dell’ultimo anno, il mercato ha alzato di molto l’asticella su Palantir e una revisione al ribasso delle spese militari in Usa romperebbe il vaso.

Detto ciò c’è da dire che nonostante il titolo abbia registrato una forte correzione nelle ultime 5 sedute di borsa, gli analisti non si scoraggiano più di tanto. Tra gli esperti monitorati da Bloomberg, oltre la metà mantiene un rating hold sul titolo, mentre sei analisti consigliano l’acquisto cinque suggeriscono la vendita (sell). Ripartizione più o meno equa delle valutazioni, quindi.

Scendendo più nel dettaglio, Tim Pagliara, Chief Investment Officer di Capwealth Advisors, ha affermato, a commento proprio del recente crollo del titolo, che ora il multiplo è più realistico rispetto a quello spropositato di prima. L’analista ha comunque espresso fiducia nella resilienza di Palantir nel lungo periodo, affermando che un esercito focalizzato su efficienza e adattabilità continuerà sempre a investire in tecnologia e intelligenza artificiale. Secondo Pagliara, guardando alla guerra del futuro si può essere preoccupati per società che producono carri armati ma non per società con il core business come quello di Palantir.

Sulla stessa stessa scia anche Jack Ablin, Chief Investment Officer di Cresset Wealth Advisors, che si è detto fiducioso che Palantir, nonostante i rumors, continuerà a ad avere richieste dal governo Usa e espandere la propria presenza nel settore della difesa.

In definitiva, quindi, nonostante le attuali incertezze sulle valutazioni e sulle dinamiche di mercato, il ruolo di Palantir nell’ecosistema della sicurezza nazionale e della tecnologia avanzata è fuori discussione. La società Usa ha tutto il potenziale per consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato della difesa e dell’intelligenza artificiale.

Forse è soprattutto a questo aspetto che gli investitori di lungo termine interessati ad entrare sul titolo dovrebbero guardare. Diverso è invece il discorso se l’obiettivo è quello della speculazione nel breve termine.

