Nella giornata di ieri c’è stata una vera e propria corsa a comprare azioni PepsiCo con il titolo che ha chiuso la seduta avanti dell’8 per cento a oltre 145 dollari. Un balzo enorme che ha permesso alla quotata di consolidare la sua prestazione su base mensile ora pari ad oltre 10 punti percentuali. Impatto limitato invece sulle performance da inizio anno e su base annua che restano negative rispettivamente per il 15 per cento e per il 21 per cento.

Vero è che per tutta la borsa di Wall Street la seduta di ieri è stata da incorniciare (S&P 500 avanti dello 0,54 per cento a 6.297 punti e Nasdaq in progressione dello 0,74 per cento a 20.884 punti appena sotto poco sotto al nuovo massimo storico di 20.912 punti), tuttavia non bisogna essere dei grandi esperti di finanza per comprendere che, oggettivamente, le azioni PepsiCo hanno avuto una marcia in più. E infatti a fare da catalizzatore sono stati gli ottimi conti trimestrali consegnati dalla quotata al mercato. Le vendite in crescita e migliori delle stesse attese hanno fatto impazzire i trader che non vedevano l’ora di tornare su un titolo decisamente deprezzato nel lungo termine.

Insomma la trimestrale è stata una buona notizia per i trader che, lo ricordiamo, possono posizionarsi su questa quotata e su migliaia di altre, sia direttamente che per mezzo dei CFD. Una doppia soluzione che, tra gli altri, viene proposta da eToro.

I dettagli della trimestrale di PepsiCo

E vediamo allora cosa è piaciuto così tanto dei conti trimestrali di PepsiCo. Come abbiamo già accennato i ricavi della nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2025 hanno si battuto le attese ma al contrario gli utili sono risultati in calo a causa delle svalutazioni straordinarie. Possiamo quindi parlare di conti e tinte miste e proprio per questo motivo è essenziale essere quanto più dettagliati possibile.

Parlando di numeri, i ricavi si sono attestati a quota 22,73 miliardi di dollari, in aumento dell’1,02 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati pari a 22,50 miliardi. Il risultato ha superato le previsioni del mercato, che stimavano vendite per 22,27 miliardi, segno che il colosso del food & beverage è riuscito a mantenere una domanda stabile nonostante un contesto macroeconomico ancora incerto.

La crescita è stata trainata in particolare dai mercati nordamericani, dove sia il comparto alimentare che quello delle bevande hanno performato positivamente. Anche le divisioni internazionali, pur in modo più contenuto, hanno contribuito alla tenuta complessiva del fatturato. La dinamica ha confermato l’importanza della diversificazione geografica nel modello di business del colosso americano.

Come accennavamo in precedenza, se sul fronte dei ricavi PepsiCo ha fornito segnali incoraggianti, la redditività ha mostrato un deciso ridimensionamento. Il margine lordo si è infatti contratto su base annua, pur mantenendosi su livelli ancora elevati in valore assoluto. Il dato più significativo è stato però il calo drastico del reddito operativo, crollato di oltre il 55 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Questa forte diminuzione è stata causata da svalutazioni straordinarie effettuate su alcuni brand del portafoglio, in particolare Rockstar (energy drink) e Be & Cheery (snack brand asiatico). La quotata ha puntualizzato che si è trattato di operazioni contabili che, pur non incidendo sulla cassa nel breve termine, hanno avuto un impatto diretto sul risultato operativo e sull’utile netto.

Scendendo nel conto economico, l’utile netto attribuibile alla società è infatti sceso a 1,26 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 3,08 miliardi registrati un anno prima. Nonostante ciò, gli utili per azione su base rettificata si sono attestati a 2,12 dollari, superando le aspettative degli analisti ferme a 2,03 dollari. Il risultato ha dimostrato la capacità del gruppo di gestire con efficienza le attività core, pur in presenza di elementi straordinari penalizzanti.

Trimestrale di transizione per PepsiCo?

Tirando quindi le somme, PepsiCo ha chiuso un trimestre di transizione: da un lato c’è stata la conferma della solidità del business, con ricavi in aumento e un superamento delle stime sugli utili per azione ma dall’altro PepsiCo ha anche scontato l’impatto di svalutazioni che hanno pesato sull’immagine della sua redditività nel breve termine.

Per gli investitori, il segnale chiave è la resilienza dei flussi operativi e la capacità del gruppo di continuare a generare risultati positivi anche in presenza di oneri straordinari. Volendo guardare in avanti, i trader che volessero posizionarsi sul titolo dovranno prestare molta attenzione alla capacità di Pepsi di recuperare la marginalità e al tempo stesso prestare attenzione a quello che succederà ai brand svalutati, per comprendere se l’attuale debolezza sia solo temporanea o sintomo di un riassetto più profondo nel portafoglio prodotti.

Solo dopo potranno passare a strategie di trading.

