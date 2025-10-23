Target price azioni STM - BorsaInside.com

Il colosso italo-francese dei semiconduttori ha chiuso il terzo trimestre con numeri contrastanti. Nonostante la contrazione rispetto all’anno precedente, i risultati superano leggermente le previsioni interne. Ecco cosa significa per investitori e mercato.

Ricavi in calo ma sopra le attese

Come da attese, STM ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2025, mostrando ricavi per 3,19 miliardi di dollari, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma superiori alle stime interne che prevedevano 3,17 miliardi. Segnale positivo: rispetto al trimestre precedente, il fatturato è salito del 15,2%, confermando che la ripresa sequenziale è in corso.

La marginalità lorda si è attestata al 33,2%, in diminuzione rispetto al 37,8% del terzo trimestre 2024. Gli utili netti sono calati in modo più marcato, arrivando a 237 milioni di dollari, con una flessione del 29,7% rispetto ai 351 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Il CEO Jean-Marc Chery ha sottolineato come i ricavi siano risultati “leggermente superiori” alle previsioni interne.

Redditività appesantita da troppi fattori

Ancora più interessante dell’analisi della prima riga di conto economico è però quella sulla marginalità. Perché c’è stata questa contrazione?

La performance sembra essere stata condizionata da una combinazione di fattori negativi che il management ha identificato chiaramente:

Minori efficienze di produzione

Effetto negativo del tasso di cambio euro/dollaro

Livello più basso di proventi da prenotazioni di capacità

Combinazione di prezzo di vendita e mix di prodotto meno favorevole

Il rapporto book-to-bill (ordini rispetto al fatturato) è rimasto sopra l’unità nel settore Automotive, segnale incoraggiante che indica un flusso di ordinativi in miglioramento, mentre è risultato stabile nel segmento Industrial.

La posizione finanziaria netta svela un tesoretto

A fine settembre 2025, la posizione finanziaria netta di STM si mantiene solida a 2,61 miliardi di dollari, sebbene in calo rispetto ai 3,23 miliardi di inizio anno. Alla stessa data, la società poteva contare su una liquidità di 4,78 miliardi di dollari e un patrimonio netto di 18,1 miliardi.

Nel trimestre, le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 549 milioni di dollari, in diminuzione rispetto ai 723 milioni dello stesso periodo del 2024. Questa solida base finanziaria offre all’azienda ampio spazio di manovra per navigare le attuali turbolenze di mercato e continuare gli investimenti strategici, sebbene con maggiore prudenza.

Cosa succede ora a STM?

Per il quarto trimestre 2025, STM prevede ricavi in crescita a 3,28 miliardi di dollari, con un incremento del 2,9% rispetto al terzo trimestre. La marginalità dovrebbe migliorare, attestandosi intorno al 35%, nonostante un impatto negativo di circa 290 punti base legato agli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva.

Per l’intero 2025, il management stima ricavi complessivi di circa 11,75 miliardi di dollari, con una marginalità media intorno al 33,8%. Le spese in conto capitale sono state riviste al ribasso, attestandosi sotto i 2 miliardi di dollari, un chiaro segnale della strategia di ottimizzazione degli investimenti in risposta alle attuali condizioni di mercato.

Ricordiamo con questa occasione che il mercato dei semiconduttori si trova in una fase di transizione, con i principali attori che ridefiniscono le proprie strategie in un contesto di crescente competitività. STM sta navigando questa fase concentrandosi su tre pilastri fondamentali:

Pilastro Strategico Obiettivo Impatto Finanziario Innovazione prodotti Accelerare l’introduzione di nuove soluzioni Sostenere i margini nel lungo periodo Ottimizzazione struttura produttiva Ridisegnare la base manifatturiera Ridurre i costi operativi Disciplina negli investimenti Selettività nelle spese in conto capitale Migliorare la generazione di cassa

L’azienda beneficia strutturalmente di megatrend come e-mobility, Industria 4.0 e digitalizzazione, ma deve fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita da parte di giganti come TSMC, AMD e Intel, che stanno investendo miliardi in capacità produttiva.

Gli analisti sono divisi tra prudenza e opportunità: cosa fare?

Il titolo STM rimane sotto osservazione da parte degli analisti, che vedono nella società un player solido ma che deve affrontare sfide significative nel breve termine. Le tensioni geopolitiche e le recenti dinamiche del mercato dei semiconduttori complicano ulteriormente il quadro.

Nonostante questi fattori, la posizione di leadership dell’azienda in segmenti strategici come l’automotive e l’industriale, unita alla solida posizione finanziaria, offre prospettive interessanti per gli investitori con orizzonte di medio-lungo termine. La leva di tutto sarà dunque l’esecuzione delle strategie di ottimizzazione annunciate e la capacità di trarre vantaggio dalla ripresa della domanda prevista per la seconda metà del 2026.

