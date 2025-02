Comprare azioni Super Micro Computer - BorsaInside.com

Ci sono trader sempre sintonizzati su quelle che tecnicamente vengono definite azioni in rapida crescita. La strategia seguita da questi investitori è molto semplice: scovare questi titoli promettenti e comprarli finchè le loro valutazioni restano accessibili. L’ottica di un approccio simile è speculativa visto che l’obiettivo è poi rivedere quando si ritiene che il potenziale di rialzo si sia esaurito. Nelle ultime settimane i trader che si muovono in questo modo hanno messo nel mirino un titolo ben preciso: Super Micro Computer.

I motivi del forte appeal di questa società tech Usa sono visibili semplicemente dando un occhio al grafico con i prezzi che da inizio anno ad oggi sono saliti di ben l’82 per cento! Un vero e proprio record maturato in un contesto non proprio favorevole visto che nello stesso arco temporale (dall’1 gennaio ad oggi) la borsa Usa si è invece mostrata molto più incerta.

Inutile dire che chi ha comprato azioni Super Micro Computer quando i prezzi di questa società erano più bassi, ora si gode il suo profitto. E tutti gli altri cosa possono fare? Il titolo SMC ha lo spazio per crescere ancora oppure la fase favorevole è arrivata agli sgoccioli? La risposta a questa domanda è fondamentale perchè da essa deriva il posizionamento ad adottare sulla quotata. Per farla breve se c’è spazio di rialzo ulteriore, allora conviene ancora comprare azioni Super Micro Computer mentre in caso contrario serve un altro approccio.

Altissima volatilità sulle azioni Super Micro Computer

Le azioni Super Micro Computer presentano un profilo di rischio non di poco conto perchè sono molto volatili. Lo si può vedere chiaramente dal grafico 2024. Se per gran parte dell’anno i prezzi sono saliti in modo esponenziale arrivando fino a oltre 120 dollari, già in estate la quotata era in balia del sell-off scatenato dalle indiscrezioni su presunte manipolazioni contabili. In autunno la situazione diventava ancora più pesante a seguito della decisione della società di revisione incaricata Ernst & Young LLP di rinunciare al proprio incarico a causa di perplessità sugli stessi bilanci di Super Micro Compuer.

Questi eventi avversi portarono le azioni a perdere oltre l’85 per cento del loro valore. Dopo aver toccato il fondo, però, per SMC è iniziata la ripartenza. La presentazione di un piano per restare in borsa e l’annuncio sull’arrivo di un nuovo revisore contabile hanno permesso alle azioni Super Micro Computer di recuperare parte dell’immenso passivo.

Tra l’altro a dare manforte alla risalita sono state anche le previsioni sulle vendite per l’anno fiscale 2026. Se il consensus puntava su vendite per 31 miliardi di dollari, dal management ha fatto sapere che si può arrivare anche a 40 miliardi di dollari, ben oltre le attese.

Insomma il quadro è completamente mutato e Super Micro Computer sembra aver ritrovato una certa fiducia.

Il punto è fino a quando tutto questo può durare.

Comprare azioni Super Micro Computer è un azzardo?

Non ci sono tanti analisti a coprire le azioni Super Micro Computer, tuttavia dalle valutazioni in essere emerge già quella che è l’intonazione prevalente sul titolo. Su un totale di 13 coperture attive, ci sono 6 hold (quindi mantenere), 5 buy (comprare) e 2 sell (vendere). L’indicazione prevalente è quindi prudenziale anche se le view bullish non sono poche. Il giudizio espresso da Bloomberg Intelligence benj sintetizza quella che è la situazione della quotata americana: bene i segnali arrivati nelle ultime settimane ma è necessario che la quotata registri conti sostenuti almeno per alcuni trimestri, prima di poter tornare ad essere pienamente ottimisti.

Questa valutazione sembra essere quella che meglio di tutte sintetizza le prospettive di Super Micro Computer. Eventuali novità anche sul definitivo venir meno del rischio di delisting forzato da Wall Street potrebbero dare ai trader elementi in più per capire come posizionarsi.

