Tesla torna sotto i riflettori di Wall Street grazie alla promozione di Baird, che ha alzato la raccomandazione sul titolo da Neutral a Outperform, fissando un nuovo prezzo obiettivo a 548 dollari rispetto ai precedenti 320. Secondo l’analista Ben Kallo, la visione degli investitori si sta progressivamente orientando oltre le difficoltà dei trimestri passati, puntando sempre più sul ruolo centrale di Tesla nella futura era dell’AI fisica.

Perché Tesla convince nonostante i trimestri difficili

Negli ultimi tre trimestri Tesla ha registrato risultati finanziari al di sotto delle attese, ma ciò non ha fermato la corsa del titolo, che nell’ultimo mese è cresciuto del 24%, superando nettamente il +3% dell’indice S&P 500. Questo trend rafforza la convinzione di Baird che, con il nuovo posizionamento sull’intelligenza artificiale e le innovazioni tecnologiche, Tesla sia destinata a sovraperformare il mercato nei prossimi anni.

Gli obiettivi ambiziosi legati al piano retributivo di Elon Musk

Un elemento chiave del report riguarda il nuovo pacchetto di compensi proposto per Elon Musk, che collega la remunerazione del CEO a traguardi di prodotto e finanziari di portata storica. Tra gli obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione spiccano:

20 milioni di veicoli consegnati ;

; 10 milioni di abbonamenti attivi al Full Self-Driving (FSD);

al Full Self-Driving (FSD); 1 milione di robot humanoidi Optimus in funzione;

in funzione; 1 milione di robotaxi operativi nel mondo;

operativi nel mondo; capitalizzazione di mercato fino a 8,5 trilioni di dollari.

Le proiezioni di Baird: tra 5,5 e 12 trilioni di valore

Baird ha elaborato un’analisi di scenario basata su questi target. Nel caso conservativo, Tesla potrebbe raggiungere 5,5 trilioni di capitalizzazione entro il 2035, con un prezzo stimato intorno ai 1.400 dollari per azione. Nello scenario più ottimistico, con volumi doppi rispetto agli obiettivi fissati, la valutazione arriverebbe fino a 12 trilioni di dollari, con il titolo oltre quota 3.000 dollari.

I catalizzatori che possono spingere il titolo

Secondo Kallo, i driver principali che potrebbero supportare la crescita di Tesla nei prossimi anni includono:

la presentazione della nuova generazione del robot umanoide Optimus ;

; l’espansione globale del business robotaxi ;

; il voto degli azionisti sul piano retributivo di Musk ;

; il lancio di veicoli elettrici più accessibili al grande pubblico;

al grande pubblico; la crescita delle attività legate a stoccaggio energetico e software, settori che potrebbero diventare colonne portanti dei ricavi futuri.

Un segnale forte: Musk acquista azioni Tesla

A rafforzare la fiducia nel titolo c’è stato anche il recente acquisto di azioni per 1 miliardo di dollari da parte di Elon Musk, interpretato dagli analisti come una mossa di grande fiducia nel potenziale di lungo termine della compagnia.

