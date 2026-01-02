Tesla - BorsaInside.com

Il 2025 è un punto di svolta per Tesla dal punto di vista finanziario. BYD ha infatti superato il gruppo di Elon Musk nel volume complessivo di veicoli consegnati, per un dato che non può essere ignorato dagli analisti e dai portafogli azionari orientati al settore automobilistico. La questione è centrale per gli investitori che hanno puntato su Tesla come principale motore della transizione globale verso la mobilità elettrica.

Numeri da capogiro, vertigini per Tesla

Di fatto, mentre BYD ha raggiunto 4,6 milioni di consegne nel 2025 (+7,7% annuo), Tesla naviga acque più agitate. Le proiezioni indicano infatti circa 1,7 milioni di unità a fine anno, un ritmo di crescita sensibilmente più moderato rispetto agli standard storici dell’azienda californiana. L’insufficienza della domanda nei mercati chiave—Nord America, Europa e soprattutto Cina—alimenta pertanto interrogativi sulla sostenibilità dei multipli valutativi di Tesla in Borsa.

Diversi fattori contribuiscono al rallentamento. Prima di tutto, la scadenza del credito d’imposta federale statunitense da 7.500 dollari ha eliminato uno stimolo importante alla domanda. In parallelo, l’intensificazione della concorrenza asiatica, dove BYD opera con una strategia multi-prodotto (ibride plug-in e batteria pura) e margini competitivi, erosione quella che non risparmia neppure il costruttore americano.

Meglio non cedere alle sirene asiatiche?

Va tuttavia sottolineato che il confronto merita equilibrio interpretativo. Tesla rimane infatti concentrata esclusivamente sul segmento premium dei veicoli full-electric, dove mantiene comunque una penetrazione commerciale significativa e margini superiori. BYD ha costruito il suo vantaggio volumetrico soprattutto sulle ibride plug-in, categoria dove il profilo di redditività è inferiore.

Il piano di espansione produttiva di BYD all’estero—con nuovi impianti pensati per aggirare i dazi e consolidare quote nei mercati emergenti—è effettivamente una minaccia strutturale per Tesla, specialmente se l’azienda americana non accelera su innovazione di prodotto e contenimento dei costi.

Cosa succederà alle azioni Tesla

A nostro giudizio, il titolo Tesla potrebbe risentire di una rivalutazione al ribasso dei tassi di crescita futuro nel segmento EV globale.

