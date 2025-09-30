Tesla - BorsaInside.com

Tesla torna a catalizzare l’attenzione di Wall Street. Canaccord Genuity ha infatti rivisto al rialzo il target di prezzo sul titolo, portandolo a 490 dollari dai precedenti 333, con un potenziale upside stimato di circa il 10% rispetto all’ultima chiusura. Il broker ha confermato la raccomandazione Buy, puntando su una combinazione di fattori: incremento delle consegne, lancio di nuovi modelli e forte espansione nel comparto dello stoccaggio energetico.

Crescita delle consegne e nuovi modelli in arrivo

Gli analisti di Canaccord hanno evidenziato come le verifiche condotte in circa 30 mercati globali abbiano restituito segnali incoraggianti. Dopo alcuni trimestri caratterizzati da rallentamenti, i dati prospettici mostrano una ripresa delle consegne, definita una “chiara inversione positiva del trend”.

Il management è inoltre impegnato nello sviluppo di nuovi veicoli elettrici, considerati fondamentali per sostenere la domanda globale e bilanciare l’impatto della perdita dei crediti fiscali statunitensi prevista dopo il terzo trimestre. Secondo la nota, questi modelli avranno un forte appeal commerciale e potrebbero spingere ulteriormente la quota di mercato di Tesla.

Il boom dello stoccaggio energetico

Un capitolo centrale dell’analisi riguarda il business dell’energy storage, che Canaccord considera sempre più strategico per Tesla. La crescente richiesta da parte di utilities e data center di grandi dimensioni alimenta la domanda di soluzioni behind-the-meter, pensate per ridurre la dipendenza esclusiva dalla rete elettrica.

Un esempio recente arriva direttamente da Elon Musk, che ha adottato sistemi di energia alternativa per alimentare la sua società di intelligenza artificiale xAI. Sebbene gli analisti mettano in guardia dai possibili rischi ambientali di tali progetti, le prospettive restano fortemente positive.

Il ruolo di Musk e il nuovo piano di compensi

Canaccord ha poi posto l’accento sul nuovo pacchetto retributivo legato a Elon Musk, che stabilisce obiettivi a lungo termine estremamente ambiziosi. Il piano è visto come un incentivo a garantire la continuità della sua leadership in Tesla, con potenziali ritorni importanti per gli azionisti in caso di successo.

Un ulteriore elemento di interesse per gli investitori è la possibilità di beneficiare indirettamente dell’espansione di Musk nell’ambito AI attraverso xAI, rafforzando così il legame tra la crescita tecnologica e la strategia industriale dell’azienda.

I test sui robotaxi in Arizona

Parallelamente, Tesla ha ottenuto il via libera per avviare in Arizona i test su strada del servizio di ride-hailing autonomo. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Trasporti locale, i robotaxi entreranno in fase di sperimentazione nell’area metropolitana di Phoenix, con la presenza iniziale di conducenti di sicurezza a bordo.

La richiesta di autorizzazione era stata presentata a giugno, confermando l’intenzione della società di accelerare sul fronte della guida autonoma e di aprire nuove opportunità di business nei servizi di mobilità.

