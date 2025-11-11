Un'auto Tesla e dei robot all'interno di un impianto di produzione
La recente approvazione del maxi piano di compensi per Elon Musk ha eliminato un grande punto interrogativo sul futuro della società, ma per molti analisti il quadro complessivo resta tutt’altro che semplice. Nonostante la rinnovata fiducia degli azionisti, il destino delle azioni Tesla continua infatti a poggiare su tecnologie di intelligenza artificiale fisica che, al momento, non generano ricavi reali e non sono ancora mature.

Secondo William Stein, analista di Truist Securities, la conferma di Musk al comando è un passaggio indispensabile per mantenere la direzione strategica dell’azienda.

Il nuovo pacchetto retributivo, spiega, è costruito in modo da premiare Musk solo se Tesla raggiungerà risultati concreti e obiettivi ambiziosi. Più che un guadagno personale, si tratta di uno strumento pensato per garantire stabilità al vertice e continuità nelle decisioni di lungo periodo.

Stein sottolinea però un punto cruciale: il valore di Tesla è ormai molto meno legato all’auto elettrica e sempre più agganciato alle sue scommesse sull’intelligenza artificiale. La sua stima è netta: solo una piccola parte della capitalizzazione attuale dipende dal business automobilistico e dal settore energia. Circa due terzi, invece, sono legati a progetti avanzati come Full Self-Driving, robotaxi e robot umanoidi.

Il problema? Nessuno di questi progetti ha ancora raggiunto un livello di maturità sufficiente a generare redditività.

Lo stesso FSD, pur mostrando progressi notevoli, viene descritto dall’analista come un sistema “impressionante”, ma non ancora pronto a mantenere le promesse. Finché l’autoguida non arriverà a prestazioni impeccabili, l’idea di una flotta di robotaxi rimarrà confinata a scale operative molto ridotte.

Ancora più incerti i tempi dell’AI applicata alla robotica umanoide. Il robot Optimus, presentato da Musk come uno dei progetti più ambiziosi del decennio, oggi esiste in forma di prototipo. Stein ricorda che l’ultima dimostrazione pubblica non suggerisce ancora una vera autonomia o una destrezza paragonabile a quella umana.

Eppure, qualora Tesla riuscisse a realizzare un robot realmente capace di operare in contesti generici a un prezzo attorno ai 30.000 dollari, il potenziale di mercato potrebbe essere enorme, con milioni di unità vendute ogni anno.

Il punto chiave, però, è un altro: il mercato sta già prezzando questo futuro scenario, nonostante sia tutt’altro che vicino. Con un multiplo superiore a 200 volte gli utili stimati per il 2026, l’attuale valutazione incorpora un livello elevatissimo di aspettative. E proprio questo porta Stein a essere cauto: la promessa dell’AI fisica è enorme, ma la distanza tra oggi e quel futuro rimane abissale.

Per questo motivo, pur riconoscendo che la conferma di Musk abbia ridotto l’incertezza, l’analista ribadisce la sua posizione neutrale. Il potenziale dell’AI fisica è reale, ma lontano nel tempo e privo, al momento, di prove commerciali concrete.

Truist conferma quindi raccomandazione Hold e un target price di 406 dollari per il titolo Tesla.

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.
