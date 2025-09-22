Goldman Sachs - BorsaInside.com

Goldman Sachs aggiorna le proprie previsioni sull’S&P 500, puntando più in alto rispetto alle stime precedenti. La banca d’affari americana vede una crescita robusta e costante degli utili societari, considerata la principale spinta per ulteriori rialzi dell’indice nonostante le valutazioni già elevate.

Secondo il nuovo outlook, l’S&P 500 potrebbe raggiungere quota 6800 entro la fine del 2025, salire a 7000 nei prossimi sei mesi e toccare 7200 nell’arco di un anno. Ciò implicherebbe un guadagno potenziale del 2% nel breve termine, del 5% a sei mesi e fino all’8% su base annuale rispetto ai livelli attuali.

Utili in crescita come motore principale

Per Goldman, la crescita dell’EPS (utile per azione) rappresenterà il vero driver del mercato. Le previsioni parlano di un incremento del 7% annuo nel 2025 e nel 2026, con gli utili che nel 2025 contribuiranno in maniera determinante al rendimento totale stimato del 14%.

Dall’inizio dell’anno, l’aumento degli utili ha pesato per il 55% sui guadagni complessivi dell’indice, mentre l’espansione dei multipli ha inciso per il 37% e i dividendi per l’8%. Con i tassi a lungo termine rimasti relativamente stabili, gli analisti ritengono che questa tendenza sia destinata a proseguire.

La politica monetaria e l’impatto della Fed

Il nuovo scenario arriva poco dopo il primo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve dal 2024, con una riduzione di 25 punti base. Goldman prevede altri due tagli entro fine anno e ulteriori due nel 2026, con un tasso terminale compreso tra il 3% e il 3,25%.

Sebbene l’allentamento monetario abbia favorito un’espansione delle valutazioni, la banca giudica i multipli attuali in linea con le prospettive macroeconomiche, sottolineando come i rendimenti reali dei Treasury a 10 anni difficilmente possano scendere molto più in basso senza un peggioramento del quadro economico.

Sentiment e settori favoriti

Nonostante i record storici toccati dall’indice, il posizionamento degli investitori resta ancora cauto, con l’Indicatore di Sentiment di Goldman a -0,3. Questo, secondo la banca, lascia spazio a ulteriori sorprese positive se lo scenario macro resterà favorevole.

Guardando al passato, nei cicli di taglio dei tassi accompagnati da crescita economica l’S&P 500 ha registrato rendimenti mediani dell’8% a sei mesi e del 15% a dodici mesi. In tali contesti, i settori più performanti sono stati Informatica e Beni di consumo discrezionali, con le azioni ad alta crescita e maggiore volatilità capaci di sovraperformare l’indice.

Diversa la sorte per i comparti più sensibili ai tassi: qui Goldman consiglia selettività, privilegiando aziende con debiti a tasso variabile, che beneficiano direttamente della riduzione dei costi di finanziamento.

Previsioni per il 2026

Nel complesso, la banca d’affari si aspetta che il mercato azionario statunitense continui a crescere, sostenuto da tre fattori chiave:

una crescita economica stabile ,

, una Federal Reserve orientata a politiche accomodanti ,

, e lo slancio positivo degli utili aziendali.

Secondo gli strateghi guidati da David Kostin, “una Fed più accomodante e un’economia in accelerazione verso il 2026 permetteranno al mercato di mantenere i multipli attuali, consolidando la fase di rialzo”.

