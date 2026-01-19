Wipro - BorsaInside.com

Giornata nera per Wipro (NSE:WIPRO): il titolo ha subito un forte calo in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre e, soprattutto, dopo una guidance giudicata troppo debole per il trimestre successivo. Il mercato ha reagito con vendite immediate, perché oltre ai numeri sotto le attese è emerso un segnale che preoccupa ancora di più gli investitori: la crescita resta fragile e la visibilità sulle nuove commesse non convince.

Nel corso della seduta, le azioni hanno registrato un ribasso vicino al 10%, scendendo fino a circa 241,55 rupie, un livello che riporta il prezzo su un minimo delle ultime settimane. Il movimento non è stato casuale: quando una società IT come Wipro delude sulle prospettive, il mercato tende a penalizzare subito il titolo, proprio perché il settore vive anche di aspettative e pipeline commerciale.

Utile netto in calo: pesano costi e accantonamenti legati ai nuovi codici del lavoro

Il dato che ha acceso l’attenzione è quello sulla redditività. Wipro ha comunicato un utile netto consolidato di circa 31,19 miliardi di rupie nel trimestre chiuso il 31 dicembre, in diminuzione di circa 7% rispetto all’anno precedente. Una flessione che ha fatto suonare un campanello d’allarme, perché arriva in un momento in cui molte aziende di servizi IT stanno lottando per mantenere margini e crescita contemporaneamente.

Secondo quanto riportato dalla società, il calo è stato influenzato da pressioni sui costi e da accantonamenti una tantum, collegati all’implementazione dei nuovi codici del lavoro. In pratica, non si tratta solo di un rallentamento del business, ma anche di un impatto straordinario che ha peggiorato i conti proprio nel trimestre in cui il mercato si aspettava un segnale di forza.

Ricavi in aumento ma senza slancio: crescita debole nei servizi IT

Sul fronte del fatturato, i numeri sono risultati più stabili, ma non abbastanza da rassicurare. I ricavi complessivi sono saliti a circa 235,56 miliardi di rupie, segnando un incremento di circa 6% e restando sostanzialmente in linea con le stime. Il problema è che i ricavi crescono, sì, ma non danno l’idea di una vera accelerazione.

Ancora più significativo è il dato sul business principale: i ricavi dei servizi IT sono stati pari a circa 2,63 miliardi di dollari, con una crescita sequenziale solo marginale a valuta costante. Questo dettaglio è centrale per chi segue il titolo, perché indica che la domanda globale di servizi IT sta procedendo con prudenza e che i clienti, almeno nel breve termine, sembrano mantenere un atteggiamento attendista.

Margini operativi migliori grazie al controllo dei costi, ma non basta a convincere

Tra gli elementi positivi, Wipro ha mostrato un miglioramento dei margini operativi, che sono saliti fino a circa 17,6%. Il dato è stato sostenuto da misure di ottimizzazione dei costi, segno che l’azienda sta cercando di proteggere la redditività anche in un contesto di crescita lenta.

Tuttavia, in questa fase il mercato guarda meno alla “tenuta” e più alla capacità di ripartire. Un margine migliore può essere un buon segnale, ma se manca slancio commerciale e la crescita resta debole, gli investitori temono che la stabilità operativa non sia sufficiente a sostenere una rivalutazione del titolo nel breve periodo.

Contratti sotto osservazione: bene il totale, ma calano i “big deal”

Il punto che ha davvero appesantito il sentiment riguarda l’attività commerciale. Wipro ha registrato un valore totale dei contratti di circa 3,3 miliardi di dollari, un dato che in sé potrebbe anche sembrare solido. Il problema è cosa c’è dentro quel numero.

Le grandi acquisizioni sono infatti scese a circa 871 milioni di dollari, evidenziando un rallentamento proprio nella fascia di accordi più importante per dare continuità alla crescita futura. Questo trend viene letto come un segnale di cautela dei clienti globali, che potrebbero rimandare progetti più ambiziosi o negoziare condizioni più aggressive sui budget IT.

Guidance Q4 più debole delle attese: crescita prevista tra 0% e 2%

A completare il quadro ci ha pensato la guidance. Per il trimestre di marzo, Wipro ha previsto una crescita sequenziale dei ricavi dei servizi IT compresa tra 0% e 2% in termini di valuta costante. Una forchetta giudicata prudente, ma soprattutto inferiore a ciò che il mercato sperava di vedere.

Questo significa che, almeno nel breve periodo, l’azienda non sta ancora intercettando una ripresa netta della domanda e preferisce mantenere aspettative contenute. Ed è proprio qui che nasce il crollo del titolo: il mercato spesso perdona un trimestre debole, ma reagisce male quando la società stessa comunica prospettive poco brillanti per il futuro immediato.

