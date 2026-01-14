Coca Cola - BorsaInside.com

Bank of America ha rivisto la propria valutazione su Coca-Cola European Partners, portando il giudizio a Neutral e riducendo il target price da 102 a 96 dollari. Alla base della decisione non ci sono dubbi sulla solidità del business, ma una combinazione di crescita dei ricavi più contenuta del previsto e margini di rivalutazione sempre più limitati.

Secondo la banca americana, il contesto dei consumi in Europa resta complesso e continua a frenare l’espansione delle vendite. Un quadro che potrebbe tradursi nel terzo anno consecutivo di crescita inferiore agli obiettivi di medio termine fissati dal gruppo.

Ricavi sotto le attese, guidance sempre più distante

Nelle nuove stime, BofA prevede per il 2026 una crescita delle vendite a cambi costanti pari a +2,6%, un dato sensibilmente più basso sia rispetto alla guidance aziendale di circa +4% sia alle attese del mercato. Questo rallentamento, pur non compromettendo la solidità finanziaria del gruppo, riduce il potenziale di sorpresa positiva sul fronte dei ricavi.

L’analista Andrea Pistacchi sottolinea come questa dinamica renda più complesso il raggiungimento di una crescita dell’utile operativo intorno al 7% nel 2026. Tuttavia, elementi strutturali come efficienze sui costi, leva operativa e forte generazione di cassa continuano a offrire un sostegno rilevante ai risultati.

Utili e cassa restano un punto di forza

Nonostante le pressioni sui ricavi, BofA riconosce che il profilo di cash flow del gruppo rimane molto solido. La combinazione tra elevata conversione di cassa e programmi di buyback dovrebbe consentire una crescita dell’EPS intorno all’8% nel 2026, con una prospettiva di +10-11% nel medio termine, tra le più interessanti nel comparto dei beni di prima necessità.

Questo aspetto contribuisce a mantenere il giudizio complessivo equilibrato, evitando un downgrade più severo.

Il nodo chiave resta la valutazione

Il vero motivo del declassamento è legato soprattutto ai multipli di mercato. Con un P/E forward di circa 16,5x, il titolo tratta con un leggero premio rispetto al settore europeo dei consumer staples. Un livello che, secondo BofA, risulta giustificato alla luce dell’attuale traiettoria dei ricavi, ma che lascia poco spazio a un’ulteriore espansione delle valutazioni.

In altre parole, il titolo appare correttamente prezzato, con un potenziale di rialzo limitato nel breve-medio periodo.

Focus geografico: Europa sotto pressione, Asia-Pacifico in chiaroscuro

Dal punto di vista geografico, l’Europa continua a rappresentare il principale freno alla crescita. La regione genera circa il 75% delle vendite del gruppo e risente ancora di problemi legati all’accessibilità dei prezzi per i consumatori. BofA prevede solo un miglioramento graduale dei volumi nel 2026, favorito da aumenti di prezzo più contenuti e da un recupero progressivo della domanda.

Nel Asia-Pacifico, invece, il quadro è più eterogeneo. L’uscita dal contratto di distribuzione degli alcolici Suntory in Australia e Nuova Zelanda rappresenta un ostacolo nel breve termine, mentre la velocità della ripresa in Indonesia resta incerta. Nonostante ciò, BofA mantiene un approccio cautamente ottimista, riconoscendo alla regione un potenziale strutturale significativo nel lungo periodo.

Nel complesso, la revisione di BofA non mette in discussione la qualità del business di Coca-Cola European Partners, ma segnala come, agli attuali livelli di prezzo, il mercato abbia già scontato gran parte delle buone notizie, lasciando poco margine per ulteriori rialzi senza un’accelerazione più decisa dei ricavi.

