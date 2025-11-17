GAP - BorsaInside.com

Barclays vede un futuro più luminoso per Gap Inc. e promuove il titolo a Overweight, definendo la strategia introdotta dal CEO Richard Dickson come un percorso di rilancio chiaro, coerente e finalmente efficace. Secondo l’analista Adrienne Yih, il gruppo sta mostrando segnali tangibili di ripresa grazie a un approccio molto più disciplinato alla gestione del prodotto, al marketing e all’organizzazione operativa.

Al centro della valutazione positiva c’è l’evoluzione degli assortimenti e l’attenzione verso un pubblico più definito. Gap, Old Navy e Banana Republic stanno beneficiando di collezioni più mirate, capaci di generare un miglioramento significativo nelle vendite a prezzo pieno e nei margini. Il marchio Gap, in particolare, sta vivendo una fase di rinnovato slancio: nel terzo trimestre ha messo a segno un aumento consistente delle vendite non scontate, sostenuto da una connessione più forte con i consumatori della Generazione Z e dei Millennial.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

L’analista sottolinea anche come il mix tra un controllo dell’inventario molto più rigoroso e un reinvestimento mirato in innovazione e comunicazione stia contribuendo al rafforzamento del margine lordo, un punto debole del gruppo negli ultimi anni.

Restano alcune pressioni legate ai dazi doganali, che per l’anno fiscale 2025 peseranno tra 150 e 175 milioni di dollari, con un impatto di circa 100-110 punti base sul margine operativo. Tuttavia, Gap ritiene di poter neutralizzare completamente questi effetti nel medio periodo, grazie a interventi sull’approvvigionamento, sulla struttura dei prezzi e sulla composizione dell’offerta. Le iniziali preoccupazioni degli investitori, osserva Yih, si sono attenuate dopo una stagione “back-to-school” e un avvio d’autunno sorprendentemente solidi.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Il quadro promozionale appare più sano rispetto al passato. Nel terzo trimestre il gruppo ha ottenuto un punteggio medio di 50/100, ma il brand Gap ha brillato con un 77/100, trainato dal successo della campagna “Better in Denim”, che ha rimarcato il rinnovamento dell’identità del marchio. Old Navy e Banana Republic mantengono indicatori stabili e coerenti col loro posizionamento.

Contestualmente al miglioramento del rating, Barclays rivede anche il target price, portandolo da 19 a 30 dollari, e aggiorna al rialzo le stime di utile per il triennio 2025-2027. Il broker giudica positivamente l’accelerazione delle vendite, il progresso nei margini e la capacità della leadership di sostenere una crescita strutturale, non solo ciclica.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Secondo Yih, Gap sta dimostrando di saper mettere ordine, recuperare quota di mercato e costruire basi solide per una ripresa di lungo termine. I rischi legati alla sensibilità al prezzo, ai consumi e alla pressione promozionale restano sul tavolo, ma la visione complessiva è chiara: la società sta portando avanti una trasformazione credibile e ben eseguita, con risultati già visibili e potenziale ancora da esprimere.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com