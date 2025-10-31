Nvidia - BorsaInside.com

Le azioni Nvidia tornano a correre a Wall Street, con un rialzo superiore all’1 percento nelle negoziazioni pre-market di venerdì, dopo il leggero arretramento registrato nella seduta precedente. Gli investitori hanno reagito con entusiasmo alle parole del CEO Jensen Huang, che ha espresso fiducia nella possibilità di vendere in futuro i rivoluzionari chip AI Blackwell anche ai clienti cinesi.

Al momento gli Stati Uniti mantengono severe restrizioni sull’esportazione verso la Cina dei processori più avanzati nel settore dell’intelligenza artificiale, nel tentativo di contenere la corsa tecnologica di Pechino e impedire applicazioni sensibili in ambito militare. Nonostante questi limiti, Huang ha sottolineato che spera di poter commercializzare i chip Blackwell in Cina “un giorno”, alimentando le aspettative del mercato su potenziali aperture future.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Secondo indiscrezioni Reuters, Nvidia starebbe già lavorando a una versione su misura del chip per il mercato cinese. Il progetto sarebbe basato sulla stessa architettura Blackwell, ma con prestazioni limitate rispetto ai modelli destinati al resto del mondo, pur mantenendo una potenza superiore rispetto all’attuale generazione venduta in Cina.

Il tema è entrato anche nel dibattito politico. L’ex presidente Donald Trump ha spiegato che il chip Blackwell non è stato al centro del suo recente incontro con il presidente cinese Xi Jinping, nonostante avesse lasciato intendere che potesse essere affrontato durante il vertice. Trump ha comunque ribadito che la Cina discuterà direttamente con Nvidia e altri colossi tecnologici per possibili acquisti.

🚀 Vuoi investire nei titoli legati all’Intelligenza Artificiale?

Con eToro puoi operare su azioni come Nvidia e le principali Big Tech in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le opportunità del mercato tech.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, crypto e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

La prospettiva di un accordo potenziale aveva già infiammato i mercati: mercoledì il titolo Nvidia ha toccato nuovi massimi, contribuendo a far diventare l’azienda la prima al mondo a superare i 5 trilioni di dollari di capitalizzazione, un traguardo storico legato alla crescente domanda globale di tecnologie AI.

Parallelamente, Nvidia ha annunciato un importante progetto in Corea del Sud, dove verranno forniti oltre 260.000 chip AI a enti governativi e giganti industriali come Samsung Electronics, SK Group e Hyundai Motor. Samsung e gli altri gruppi coreani impiegheranno parte dei chip per sviluppare fabbriche intelligenti, mentre il governo locale punta a rafforzare le proprie capacità interne nel campo dell’intelligenza artificiale. Huang ha sottolineato che la Corea, già protagonista nell’esportazione di prodotti ad alta tecnologia, potrà ora diventare un centro di produzione di intelligenza.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

I dettagli economici dell’intesa non sono stati resi noti, né è stato chiarito il calendario delle consegne, ma l’annuncio conferma la posizione dominante di Nvidia come principale catalizzatore della trasformazione globale legata all’AI. Negli ultimi mesi l’azienda ha infatti siglato numerosi accordi strategici a livello internazionale, consolidando la propria immagine di leader indiscusso nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker FP Markets Rating 3.9 /5 Caratteristiche ✓ 0.0 Spread in pip Opportunità Conto demo gratuito Broker Dukascopy Rating 4.3 /5 Caratteristiche ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Opportunità Apri demo live Broker iFOREX Europe Rating 3.8 /5 Caratteristiche ✓ Oltre 750 CFD disponibili Opportunità Demo 5000$ Broker eToro Rating 4.9 /5 Caratteristiche ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Opportunità Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it