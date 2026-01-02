Samsung - BorsaInside.com

Le azioni Samsung Electronics hanno raggiunto un nuovo massimo storico, segnando un momento simbolico per il colosso sudcoreano dei semiconduttori. A spingere il titolo è stata la forte fiducia del mercato dopo le dichiarazioni del vicepresidente Jun Young-hyun, che ha parlato apertamente di un ritorno alla leadership tecnologica nel settore delle memorie.

Secondo il top manager, Samsung avrebbe recuperato il proprio vantaggio competitivo grazie alla sesta generazione di High Bandwidth Memory, nota come HBM4, che sta ricevendo riscontri estremamente positivi dai clienti strategici. Un segnale chiaro che, nelle parole raccolte dall’azienda, “Samsung è tornata”.

La reazione della Borsa non si è fatta attendere: il titolo ha chiuso la seduta con un balzo del 7,17%, arrivando a 128.500 won sudcoreani, il livello più alto mai registrato. Un risultato che riflette la rinnovata fiducia degli investitori nella strategia del gruppo.

Jun Young-hyun ha ribadito che la priorità assoluta è ricostruire e rafforzare le competenze chiave nella tecnologia delle memorie, sottolineando al tempo stesso come il business delle fonderie stia entrando in una fase di crescita strutturale. Secondo il vicepresidente, la combinazione tra tecnologia avanzata e affidabilità industriale rappresenta la base per trasformare le opportunità di mercato in risultati concreti.

Un altro passaggio centrale riguarda il cambio di mentalità interna: Samsung intende evolvere da un approccio puramente orientato al prodotto a una cultura sempre più focalizzata sul cliente, elemento ritenuto decisivo per competere in un mercato dei chip sempre più complesso e dinamico.

In parallelo, il presidente Roh Tae-moon ha indicato l’intelligenza artificiale come pilastro strategico per il 2026. L’AI, secondo Roh, non deve essere vista come un semplice strumento, ma come una trasformazione profonda del modo di lavorare e prendere decisioni, capace di aumentare velocità, efficienza e produttività in tutta l’organizzazione.

Roh ha inoltre evidenziato come la solidità tecnologica del gruppo e un approccio proattivo alla gestione dei rischi possano consentire a Samsung di trasformare le fasi di pressione del mercato in occasioni di crescita, richiamando l’importanza di una governance più agile e flessibile per reagire in tempo reale ai cambiamenti globali.

Sul fronte commerciale, Samsung aveva già confermato lo scorso ottobre di essere in trattative avanzate per la fornitura di chip HBM4 a Nvidia, uno dei principali protagonisti nel settore dell’AI. L’azienda prevede la commercializzazione dei nuovi chip nel corso del prossimo anno, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa per l’avvio delle spedizioni.

Il messaggio che arriva dal mercato è chiaro: tra memoria avanzata, intelligenza artificiale e rinnovata centralità del cliente, Samsung punta a consolidare il proprio ritorno al vertice dell’industria tecnologica globale.

