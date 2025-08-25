uno stabilimento di produzione di prodotti chimici
Sasol - BorsaInside.com
Sasol, colosso petrolchimico sudafricano quotato a Johannesburg e al NYSE, ha chiuso l’anno fiscale al 30 giugno con un ritorno all’utile dopo un 2024 in rosso. La performance positiva è stata trainata da prezzi più solidi nei prodotti chimici, rigida disciplina nella gestione dei costi e svalutazioni nettamente inferiori rispetto all’anno precedente. La notizia ha spinto le azioni Sasol in rialzo di circa il 6% sulla Borsa di Johannesburg.

Risultati finanziari: utile in crescita e costi sotto controllo

Per l’anno fiscale 2025, Sasol ha registrato un utile base per azione pari a 10,60 rand (circa 0,61 dollari), un netto recupero rispetto alla perdita di 69,94 rand per azione registrata nel 2024. L’utile per azione headline (HEPS) si è attestato a 35,13 rand, leggermente oltre le attese degli analisti, mentre l’EBITDA ha raggiunto 51,76 miliardi di rand, in linea con le previsioni di mercato.

Il risultato è stato sostenuto da alcuni eventi straordinari:

  • 4,3 miliardi di rand provenienti da un pagamento di Transnet;
  • 2,6 miliardi di rand recuperati dagli accantonamenti per riabilitazione;
  • 1 miliardo di rand derivante da proventi assicurativi.

Ricavi in calo ma solidità operativa confermata

Nonostante i buoni utili, il fatturato complessivo è sceso del 9% a causa di:

  • volumi di vendita inferiori,
  • prezzi del petrolio in rand più deboli,
  • margini di raffinazione ridotti.

Sasol ha tuttavia dimostrato grande disciplina finanziaria, riuscendo a:

  • contenere la crescita dei costi fissi sotto il livello d’inflazione,
  • ridurre le spese in conto capitale del 16% a 25,4 miliardi di rand,
  • tagliare le svalutazioni a 20,7 miliardi di rand contro i 74,9 miliardi del 2024.

Le svalutazioni hanno riguardato principalmente le operazioni di carburante di Secunda e Sasolburg, un progetto di gas in Mozambico e la divisione chimica italiana.

Posizione finanziaria e prospettive future

Il debito netto della compagnia si è attestato a 3,7 miliardi di dollari, pari a un rapporto debito netto/EBITDA di 1,6x, perfettamente in linea con le stime degli analisti di Morgan Stanley. La banca d’investimento sottolinea la forte generazione di flussi di cassa nella seconda metà dell’anno fiscale, con un free cash flow stimato di circa 12,5 miliardi di rand dopo le spese in conto capitale discrezionali.

Le previsioni per il 2026 restano positive:

  • miglioramenti operativi negli impianti di Secunda,
  • carbone di qualità superiore per una produzione più efficiente,
  • incrementi di produttività nel comparto chimico.

Gli analisti stimano che l’EBITDA chimico internazionale possa raggiungere 450-550 milioni di dollari, sostenuto dalla ripresa dei margini e da misure di auto-efficienza già avviate dall’azienda.

Dividendo sospeso ma strategia orientata al rafforzamento

Nonostante i risultati positivi, Sasol ha deciso di non distribuire dividendi per l’anno fiscale 2025, a causa di un debito netto ancora superiore alla soglia di policy di 3 miliardi di dollari. L’azienda punta a consolidare la propria struttura finanziaria prima di riprendere le remunerazioni agli azionisti.

Con una strategia aggressiva di contenimento dei costi, investimenti mirati e una ripresa dei margini nel settore chimico, Sasol sembra pronta ad affrontare il nuovo anno fiscale con basi più solide e prospettive di crescita incoraggianti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

