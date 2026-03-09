Bank of America sull'IA - BorsaInside.com

Il settore del software sta entrando in una nuova fase. Secondo un’analisi diffusa da BofA Securities, l’intelligenza artificiale generativa potrebbe rappresentare una trasformazione profonda – se non addirittura una minaccia strutturale – per molte aziende del comparto. Nel frattempo, le società che sviluppano modelli di IA stanno registrando una crescita senza precedenti.

Tra queste spicca Anthropic, il cui fatturato ricorrente annualizzato (ARR) ha raggiunto circa 19 miliardi di dollari all’inizio di marzo, più che raddoppiando rispetto ai 9 miliardi registrati alla fine del 2025. L’incremento, pari a circa il 110%, evidenzia il ritmo con cui la domanda di soluzioni basate su intelligenza artificiale sta aumentando.

La corsa degli investimenti nell’intelligenza artificiale

La forte crescita di Anthropic è arrivata in parallelo con un importante round di finanziamento. A febbraio l’azienda ha raccolto 30 miliardi di dollari in un finanziamento di Serie G, portando la sua valutazione complessiva a circa 380 miliardi di dollari.

La competizione nel settore è però ancora più intensa. Anche OpenAI ha recentemente concluso un round di finanziamento imponente, pari a 110 miliardi di dollari, sostenuto da investitori come Amazon, Nvidia e SoftBank. L’azienda è oggi valutata circa 730 miliardi di dollari, con un ARR vicino ai 20 miliardi di dollari.

Questi numeri dimostrano quanto il mercato stia puntando sull’intelligenza artificiale come infrastruttura tecnologica centrale per i prossimi anni.

Pressioni sul software europeo

Nel suo report, Bank of America ha rivisto diverse valutazioni nel settore software europeo. Alcuni titoli hanno ricevuto revisioni al rialzo o al ribasso in base al loro livello di esposizione ai cambiamenti portati dall’IA.

In particolare:

Temenos è stata promossa a “buy” , con target price aumentato a 96 franchi svizzeri .

è stata promossa a , con target price aumentato a . Sinch è stata invece declassata a “underperform”, con prezzo obiettivo ridotto a 25 corone svedesi.

La banca ha inoltre abbassato i target di prezzo di Sage e TeamViewer, pur mantenendo per entrambe la raccomandazione Buy.

Dietro queste revisioni c’è un cambiamento significativo nelle valutazioni del settore. Il multiplo EV/EBITDA del software globale è sceso di circa il 40% dalla metà del 2025, mentre il software europeo tratta oggi attorno a 11,7 volte, ben al di sotto della media quinquennale di 19,1 volte.

Secondo l’analisi “reverse DCF” di BofA, questi multipli implicano aspettative di crescita a lungo termine comprese tra 0% e -2%, un forte ridimensionamento rispetto all’8% implicito nelle valutazioni precedenti.

Un reset delle aspettative, non dei fondamentali

Nonostante il calo delle valutazioni, le prospettive di crescita dei ricavi del settore non sembrano drasticamente peggiorate. Le stime indicano una crescita media dell’11,5% tra il 2025 e il 2027, un livello sostanzialmente in linea con la media degli ultimi cinque anni.

Questo suggerisce che il ridimensionamento delle valutazioni rifletta soprattutto un aggiustamento delle aspettative degli investitori, più che un deterioramento dei fondamentali nel breve periodo.

Secondo BofA, almeno nella fase iniziale l’IA non sostituirà completamente i grandi ecosistemi software già esistenti. Piuttosto, modelli come Claude verranno utilizzati per orchestrare e integrare diversi sistemi, migliorando processi e automazioni senza rimpiazzare intere piattaforme applicative.

Chi rischia di più con l’IA

L’impatto dell’intelligenza artificiale non sarà uniforme tra i diversi segmenti del software.

BofA evidenzia che alcune aree potrebbero essere più vulnerabili alla disruption tecnologica. Tra queste:

strumenti legati alle risorse umane

piattaforme di analisi finanziaria

Al contrario, i sistemi altamente regolamentati – come ERP e core banking – risultano più protetti nel breve periodo, soprattutto a causa di requisiti normativi e di audit molto stringenti.

Proprio per questo motivo Temenos, attiva nel software bancario, è considerata la società meno esposta ai rischi immediati legati all’IA.

Situazione diversa per TeamViewer e Sage, indicate come le aziende potenzialmente più vulnerabili ai cambiamenti del mercato.

Revisioni delle stime finanziarie

Nel report, BofA ha rivisto anche alcune previsioni finanziarie.

Per Sinch, le stime sui ricavi del 2026 sono state ridotte del 4,9%, a 26,74 miliardi di corone svedesi, mentre il free cash flow to equity è stato tagliato del 27,6%, a 1,37 miliardi. La crescita terminale stimata è stata inoltre ridotta all’1%, rispetto al 2% precedente.

Nel caso di TeamViewer, la banca ha abbassato le previsioni sui margini EBIT di lungo periodo al 25%, dal precedente 32%, applicando inoltre uno sconto del 10% sul modello DCF per riflettere l’incertezza legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

L’adozione dell’IA nelle aziende è ancora all’inizio

Nonostante l’enorme attenzione mediatica e gli investimenti miliardari, l’impatto concreto dell’IA sui risultati aziendali è ancora limitato.

Un sondaggio condotto da McKinsey nel novembre 2025, su 1.993 aziende, mostra che oltre l’80% delle organizzazioni non ha ancora registrato effetti significativi sull’EBIT derivanti dall’adozione dell’intelligenza artificiale. Solo circa un terzo delle imprese ha iniziato a scalare realmente i propri progetti di IA.

Questo dato suggerisce che la rivoluzione tecnologica è appena agli inizi: mentre gli investimenti crescono rapidamente, la trasformazione operativa delle aziende richiederà ancora tempo.

Nel frattempo, i mercati stanno già scontando il potenziale impatto di una tecnologia che promette di ridefinire l’intero ecosistema del software globale.

