Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY) ha diffuso i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 superando le previsioni degli analisti, ma il mercato ha reagito negativamente: il titolo ha perso circa il 4,8% nelle ore successive alla pubblicazione del report.

La società, che gestisce uno dei marketplace di e-commerce più popolari al mondo per prodotti artigianali e creativi, ha registrato utili rettificati pari a 0,63 dollari per azione, un dato superiore rispetto ai 0,52 dollari attesi dal consenso. Anche i ricavi trimestrali hanno battuto le aspettative, attestandosi a 678 milioni di dollari contro i 655,87 previsti, segnando una crescita del 6,1% su base annua se si esclude l’attività di Reverb, recentemente ceduta.

Il Gross Merchandise Sales (GMS) consolidato ha raggiunto 2,72 miliardi di dollari, con un incremento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, sempre escludendo Reverb. Nel dettaglio, il GMS del marketplace Etsy ha registrato un leggero calo del 2,4%, mentre Depop, la piattaforma dedicata alla moda second-hand acquisita dal gruppo, ha messo a segno un imponente +39,4%.

Un altro dato positivo riguarda il take rate, ossia la percentuale di commissioni trattenute dall’azienda su ogni transazione, che è salito al 24,9%, in aumento di 220 punti base rispetto all’anno precedente. Tale miglioramento è stato favorito soprattutto dall’andamento brillante del comparto pubblicitario interno.

Il CEO Josh Silverman ha commentato con soddisfazione: “I risultati consolidati del trimestre hanno superato le previsioni in tutti i principali indicatori finanziari. Siamo particolarmente orgogliosi di vedere il GMS combinato di Etsy e Depop tornare in crescita anno su anno”.

Guardando al futuro, Etsy prevede per il quarto trimestre un GMS compreso tra 3,5 e 3,65 miliardi di dollari, con un margine EBITDA rettificato intorno al 24%, leggermente inferiore al 25,4% registrato nel trimestre appena chiuso. Il take rate dovrebbe assestarsi attorno al 24,5%.

Nonostante i segnali di recupero, permangono alcune criticità. Il numero di acquirenti attivi è sceso del 5% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 86,6 milioni, mentre i venditori attivi sono diminuiti del 10,9% a 5,5 milioni, un calo attribuito in parte all’introduzione della nuova commissione di configurazione per i venditori, introdotta ad aprile.

Al contrario, Depop continua a trainare la crescita complessiva del gruppo: negli Stati Uniti ha fatto segnare un aumento del GMS del 59%, con un incremento del 40,8% dei venditori attivi (3 milioni) e del 38,8% degli acquirenti attivi (6,6 milioni).

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

