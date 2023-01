Borsa Italiana Oggi 11 gennaio 2023: Ftse Mib a +0,72%, Amplifon e Saipem le peggiori

La seduta di metà settimana della borsa di Milano è orientata positivamente. Come si poteva dedurre dai futures, il Ftse Mib ha avviato gli scambi con una frazionale progressione in avanti attestandosi a quota 25400 punti per poi consolidare il rialzo nel corso delle fasi successive. Alle ore 17,30 il paniere di riferimento di Piazza Affari evidenziava una progressione dello 0,7 per cento a quota 25545 punti.

Pur in un contesto che appare caratterizzato da pochi spunti, quello che non manca è un certo dinamismo a livello di singoli titoli. Tra le quotate che si stanno mettendo più in luce oggi 11 gennaio 2023 ci sono Hera e Iveco Group.

Per quello che invece riguarda le quotate in ribasso, a pesare sul Ftse Mib sono Saipem e Amplifon, entrambe in calo di oltre il 4 per cento. Segno rosso anche per Unicredit che proprio questa mattina ha ravvivato la cronaca finanziaria con il collocamento di nuove obbligazioni senior preferred.

Fuori dal Ftse Mib, il focus degli investitori resta rivolto su Saes Getters. Sia le azioni ordinarie della società che quelle di risparmio sono reduci da due sedute molto forti grazie alla notizia dell’accordo vincolante sottoscritto con la società statunitense Resonetics per la cessione del business del Nitinol. Oggi i titoli Saes Getters registrano verdi più contenuti, segno di un possibile esaurimento del trend al rialzo Intanto molte banche d’affari e analisti hanno alzato il prezzo obiettivo sulle azioni Saes Getters (ordinarie e risparmio) proprio per inglobare il valore dell’intesa raggiunta.

Borsa Italiana Oggi 11 gennaio 2023: pre market

Pre market decisamente movimentato in vista dell’apertura di Borsa Italiana Oggi 11 gennaio 2023. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno infatti chiuso le rispettive sedute con gli indici in rialzo. Nel dettaglio la piazza nipponica ha mandato in archivio la terza seduta della settimana con il Nikkei 225 in rialzo dell’1,03 per cento a quota 26.446 punti.

Intonazione positiva anche dal mercato azionario americano che aveva chiuso la sessione di ieri con il Dow Jones avanti dello 0,56 per cento a 33.704 punti, l’S&P 500 in rialzo dello 0,7 per cento a 3.919 punti e il Nasdaq avanti dell’1,01 per cento a 10.743 punti.

Borsa Italiana Oggi 11 gennaio 2023: i titoli più interessanti

Ci sono quotate che oggi si potrebbero mettere in luce sul Ftse Mib con movimenti di prezzo di una certa rilevanza? Conoscere l’identità di questi titoli potenzialmente interessanti già prima dell’apertura degli scambi significa avere tutto il tempo che serve per posizionarsi in modo efficiente.

Un settore che oggi potrebbe offrire spunti significativi è quello petrolifero. L’aumento del prezzo del greggio, infatti, è un elemento che può condizionare l’andamento dei titoli legati all’oil che sono presenti su Borsa Italiana e quindi Saipem, Eni e Tenaris.

Da attenzione anche il settore bancario dove potrebbe essere Unicredit a mettersi in evidenza. La banca guidata da Orcel ha reso noto di aver collocato un bond Senior Preferred da un miliardo di euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni. Buona la risposta del mercato. Le obbligazioni hanno infatti ottenuto una domanda per oltre 2,85 miliardi di euro da parte degli investitori istituzionali cui era rivolta l’emissione.

