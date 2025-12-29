Calendario 2026 Borsa Usa - BorsaInside.com

Conoscere in anticipo il calendario operativo di Wall Street per il 2026 non è un dettaglio logistico, ma un elemento strategico per chi investe sui mercati finanziari. La borsa statunitense rappresenta il principale punto di riferimento per l’azionario globale: a New York sono quotate le maggiori capitalizzazioni mondiali e dalle sue dinamiche dipendono flussi, volatilità e direzionalità anche di Europa e Asia. Per questo motivo, sapere quando Wall Street è aperta, chiusa o opera con orari ridotti nel 2026 è fondamentale per pianificare trading, gestione del rischio e allocazione di portafoglio.

Quando NYSE e Nasdaq sono chiuse per festività, i mercati internazionali tendono a registrare volumi più sottili e movimenti meno affidabili. La mancanza della liquidità americana riduce la capacità del mercato di assorbire notizie macro, dati societari o eventi geopolitici. Per un investitore, ignorare il calendario Usa significa esporsi a sorprese operative, slippage e inefficienze di esecuzione.

Come funziona il calendario festivo USA

Le principali borse americane seguono un calendario allineato alle festività federali degli Stati Uniti, con alcune specificità. Se una festività cade nel weekend, la chiusura viene generalmente spostata al venerdì precedente o al lunedì successivo. A questo si aggiungono alcune giornate con chiusura anticipata, che riducono drasticamente la liquidità nelle ultime ore di contrattazione. Il concetto di chiusura anticipata è quasi un’esclusiva della borsa Usa. Nella nostra Piazza Affari non esistono giorni in cui i mercati sono aperti di mattina e chiusi nel pomeriggio.

Giorni di chiusura di Wall Street nel 2026

Nel 2026 il mercato azionario statunitense resterà chiuso nelle seguenti date:

1 gennaio – Capodanno

– Capodanno 19 gennaio – Martin Luther King Jr. Day

– Martin Luther King Jr. Day 16 febbraio – Presidents Day

– Presidents Day 3 aprile – Venerdì Santo

– Venerdì Santo 25 maggio – Memorial Day

– Memorial Day 19 giugno – Juneteenth

– Juneteenth 3 luglio – Independence Day (osservato)

– Independence Day (osservato) 7 settembre – Labor Day

– Labor Day 26 novembre – Giorno del Ringraziamento

– Giorno del Ringraziamento 25 dicembre – Natale

Queste giornate rappresentano stop completi delle contrattazioni azionarie. In tali date non solo non è possibile operare su titoli USA, ma viene a mancare anche il principale driver di sentiment per i mercati globali.

Chiusure anticipate: attenzione alla liquidità

Oltre alle festività ufficiali, Wall Street prevede alcune sedute con orario ridotto, durante le quali le contrattazioni terminano alle 13:00 ora locale (le 19:00 in Italia). Nel 2026 le chiusure anticipate dell’azionario Usa sono previste per i seguenti giorni (con annesse ricorrenze)

27 novembre – giorno successivo al Ringraziamento

– giorno successivo al Ringraziamento 24 dicembre – Vigilia di Natale

Per gli investitori, queste mezze sedute sono spesso caratterizzate da volatilità irregolare e book di negoziazione più sottili, elementi che richiedono maggiore prudenza nelle strategie intraday e negli ordini di dimensioni rilevanti. Una curiosità: la Vigilia di Natale, la borsa di Milano resta sempre chiusa per festività (straordinaria verrebbe da dire visto che, per il calendario civile, il 24 dicembre non è un giorno festivo).

Orari di apertura nel 2026: quando Wall Street è operativa

In condizioni normali, NYSE e Nasdaq operano dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00 ora di New York. Considerando il fuso orario, nel 2026 ciò corrisponde a:

Apertura: 15:30 ora italiana

15:30 ora italiana Chiusura: 22:00 ora italiana

Questi orari sono un riferimento chiave anche per chi investe su mercati europei, poiché l’ingresso di Wall Street spesso determina l’accelerazione o l’inversione dei trend intraday. Attenzione al passaggio dall’ora legale alla solare e viceversa perchè il timing non è stato lo stesso in Italia e in Usa.

Il mercato obbligazionario USA: un calendario diverso

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il mercato dei Treasury e, più in generale, dei bond statunitensi. Il calendario delle chiusure obbligazionarie non coincide perfettamente con quello azionario, ed è particolarmente rilevante per chi opera su tassi, valute e asset sensibili ai rendimenti.

Nel 2026 il mercato obbligazionario USA resterà chiuso nelle seguenti date:

1 gennaio – Capodanno

19 gennaio – Martin Luther King Jr. Day

16 febbraio – Presidents Day

25 maggio – Memorial Day

19 giugno – Juneteenth

3 luglio – Independence Day (osservato)

7 settembre – Labor Day

12 ottobre – Columbus Day

11 novembre – Veterans Day

26 novembre – Ringraziamento

25 dicembre – Natale

A queste si aggiungono diverse chiusure anticipate alle 14:00 ora locale (20:00 italiane), tra cui Venerdì Santo, la vigilia dell’Independence Day, il giorno dopo il Ringraziamento e la Vigilia di Natale, oltre alla fine dell’anno il 31 dicembre.

Perché il calendario 2026 di Wall Street è uno strumento di investimento

Per l’investitore evoluto, il calendario di Wall Street non è solo informazione operativa, ma una vera e propria mappa del rischio. Le sedute che precedono o seguono festività USA tendono a mostrare pattern ricorrenti: riduzione dei volumi, maggiore incidenza degli algoritmi, movimenti tecnici più che fondamentali.

Integrare il calendario 2026 nella pianificazione consente di:

evitare operazioni in contesti di liquidità ridotta;

programmare ribilanciamenti in giornate ad alta partecipazione;

interpretare correttamente la reazione dei mercati globali in assenza della guida americana.

Cosa sarebbe il caso di fissare ben in mente quindi? Semplicemente il concetto per cui conoscere quando Wall Street è aperta o chiusa nel 2026 significa gestire meglio timing, rischio e aspettative. In un mercato sempre più interconnesso, il calendario Usa resta uno degli strumenti più semplici ma anche più sottovalutati a disposizione degli investitori.

