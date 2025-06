Il titolo di Circle da poco quotato in Borsa ha registrato una forte impennata, riflettendo il crescente ottimismo dei mercati verso l’integrazione delle cripto stablecoin regolamentate nel sistema finanziario statunitense.

Il GENIUS Act porta Circle a $215

Circle, emittente della 2° stablecoin per capitalizzazione di mercato (USDC) e da poco quotata a Wall Street con il ticker CRCL, ha visto le sue azioni salire del 33,8% in un solo giorno, chiudendo a 199,59 dollari dopo aver toccato un prezzo record di 215 dollari. Questo balzo rappresenta uno dei movimenti più rapidi e significativi mai registrati da un titolo crypto da quando la società ha debuttato in Borsa il 5 giugno. Da allora, il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 540%, evidenziando il ruolo crescente di Circle nei futuri scenari dei pagamenti digitali.

A trainare questo rally è stata l’approvazione da parte del Senato statunitense del GENIUS Act, una proposta bipartisan che delinea un percorso regolamentato per l’emissione e l’uso di stablecoin supportate da valuta fiat. Il disegno di legge, che attende ora il passaggio alla Camera e la firma del presidente Donald Trump, stabilisce i parametri attraverso cui società come Circle potranno operare pienamente all’interno del perimetro normativo statunitense.

Il CEO di Circle, Jeremy Allaire, ha definito il passaggio in Senato un momento di svolta per la competitività americana. Anche il presidente Trump ha commentato positivamente, sottolineando come questa normativa possa rendere gli Stati Uniti leader indiscussi nell’economia degli asset digitali, evidenziando l’importanza strategica delle criptovalute nel futuro delle transazioni globali.

JPMorgan entra nelle cripto con un marchio dedicato

In parallelo, anche il mondo bancario tradizionale ha accelerato sul fronte della tokenizzazione. JP Morgan ha annunciato il lancio imminente di JPMD, un token di deposito destinato ai clienti istituzionali, circolante sulla blockchain pubblica, Base, sviluppata dall’exchange cripto Coinbase. Il nuovo asset sarà permissioned, pensato per garantire sicurezza e conformità normativa, con il vantaggio di abilitare transazioni 24/7 a costi inferiori a un centesimo.

L’iniziativa si colloca in un contesto normativo favorevole, in cui le stablecoin iniziano a essere considerate alternative credibili ai depositi bancari. JP Morgan, attraverso questa mossa, punta a ridurre le frizioni tecniche tipiche dei sistemi bancari chiusi, rendendo più accessibili e flessibili le operazioni su blockchain. La scelta di utilizzare Base, una Layer 2 di Ethereum con governance parzialmente centralizzata, permette alla banca di mantenere un controllo sufficiente pur sfruttando i vantaggi dell’infrastruttura pubblica.

Un ecosistema in rapida evoluzione

Il quadro che si sta delineando è quello di una convergenza sempre più marcata tra finanza tradizionale e tecnologie decentralizzate. Le stablecoin regolamentate come USDC stanno guadagnando riconoscimento istituzionale, mentre le grandi banche ed anche giganti dell’e-commerce, come Wallmart e Amazon, sperimentano soluzioni su blockchain pubbliche.



Asset manager come BlackRock e Franklin Templeton stanno già utilizzando la tokenizzazione per gestire fondi monetari, ma la necessità di soluzioni operative più efficienti continua a spingere verso strumenti come JPMD, che potrebbero semplificare il meccanismo di emissione e riscatto.

L’adozione di massa, tuttavia, richiederà infrastrutture capaci di connettere questi nuovi strumenti al pubblico retail in modo sicuro, rapido e senza barriere d’ingresso. Ed è proprio in questo segmento che stanno emergendo soluzioni innovative come Best Wallet.

