Circle (USDC) entra in Wall Street con un debutto sorprendente, segnalando una crescente fiducia nelle stablecoin, mentre emergono segnali di regolamentazione favorevole e interesse istituzionale a livello globale.

Circle inizia a fare sul serio: IPO da 1,1 miliardi di dollari

Circle, l’emittente di USDC, ha ufficialmente debuttato sul New York Stock Exchange (NYSE) con il ticker CRCL, aprendo la sessione di giovedì a 69 dollari per azione, più del doppio rispetto al prezzo di collocamento di 31 dollari fissato la sera precedente. Durante la giornata di ieri, le azioni hanno raggiunto un picco di 100 dollari, con una performance iniziale che ha triplicato il valore della società, che ha raccolto oltre 1,1 miliardo di dollari collocando circa 34 milioni di azioni. La valutazione di Circle ha così toccato i 6,9 miliardi di dollari.

Si tratta di un traguardo atteso da tempo per l’azienda, che in passato aveva cercato invano di entrare in Borsa, anche tramite una SPAC fallita nel 2021. L’interesse istituzionale è stato immediato: Ark Invest di Cathie Wood ha indicato un’intenzione d’acquisto fino a 150 milioni di dollari in azioni Circle, mentre BlackRock ha acquisito direttamente il 10% dell’offerta.

La crescente centralità delle stablecoin

Il core business di Circle ruota attorno alla gestione di USDC, una delle principali stablecoin ancorate al dollaro americano, con una capitale circolante di 61 miliardi di dollari. L’interesse verso questo tipo di asset è aumentato sensibilmente nel 2025, in parte grazie all’avanzamento di normative specifiche negli Stati Uniti. Secondo Deutsche Bank, le stablecoin sono vicine alla piena integrazione nei flussi finanziari tradizionali, grazie al loro ruolo in pagamenti digitali, gestione della liquidità aziendale e regolamenti transfrontalieri.

Questa visione è sostenuta anche dalla politica: l’attuale amministrazione Trump ha indicato le criptovalute come una priorità strategica. Il vicepresidente JD Vance ha recentemente espresso il suo supporto a un approccio normativo che protegga gli investitori dalle frodi, ma che non limiti l’uso delle criptovalute.

Uber guarda alle stablecoin per i pagamenti

Anche il settore tech si muove verso questa nuova categoria di asset digitali. Il CEO di Uber, Dara Khosrowshahi, ha dichiarato in una recente intervista che l’azienda sta considerando l’adozione di stablecoin come metodo di pagamento. Sebbene non sia stata definita una tempistica concreta, l’interesse dell’azienda verso questi strumenti digitali appare ormai consolidato. A differenza di Bitcoin, ritenuto troppo volatile per un utilizzo operativo, le stablecoin offrono una stabilità che li rende più adatte a un contesto globale e quotidiano come quello di Uber.

Regolamentazione: USA e Hong Kong a confronto

Sul fronte normativo, gli Stati Uniti si avvicinano al varo del GENIUS Act, il primo disegno di legge che mira a definire un quadro giuridico chiaro per le stablecoin. L’obiettivo è quello di proteggere gli utenti verificando la reale esistenza delle riserve a supporto del valore stabile dei token. Questo approccio, centrato sulla trasparenza e non sulla limitazione d’uso, potrebbe rappresentare una svolta per l’intero ecosistema crypto.

Nel frattempo, Hong Kong ha annunciato l’entrata in vigore di un nuovo regime normativo per le stablecoin, a partire da agosto 2025. Le imprese dovranno ottenere una licenza per emettere stablecoin legati al dollaro di Hong Kong o operare nella regione. Saranno consentite solo le promozioni da parte di emittenti autorizzati, con l’obiettivo di prevenire truffe e promuovere uno sviluppo sostenibile del settore.

Best Wallet: l’infrastruttura per l’adozione mainstream

Per utilizzare al meglio asset come le criptovalute o le stablecoin, gli strumenti più vantaggiosi sono i web3 wallet. Best Wallet è una piattaforma semplice per la gestione autonoma delle criptovalute e si distingue per il supporto delle blockchain più popolari, la custodia non centralizzata e l’assenza di KYC, offrendo agli utenti un’esperienza sicura, rispettosa della privacy e fluida.

Integrando Onramper, permette di acquistare crypto anche con valute FIAT, e dispone di un DEX interno per scambi rapidi ed economici. La sezione “Upcoming Tokens” facilita l’accesso precoce ai progetti crypto emergenti, mentre l’aggregatore di staking consente di generare reddito passivo facilmente sugli asset detenuti.

Il token nativo $BEST aumenta i vantaggi offerti da questa app, poichè consente l’accesso anticipato alle prevendite, riduce le commissioni di scambio, potenzia i rendimenti da staking e offre cashback fino all’8% utilizzando la carta crypto fisica, che permette di spendere cripto e stablecoin nella vita quotidiana.

La prevendita di $BEST, in corso sul sito web ufficiale, ha appena superato i 13 milioni di dollari, con un prezzo di 0,025135 dollari disponibile per altre 11 ore. Per gli utenti interessati a posizionarsi in anticipo su un’infrastruttura che mira a diventare punto di riferimento per la gestione cripto, questa rappresenta un’opportunità da non perdere, prima che il token $BEST venga quotato sugli exchange.

