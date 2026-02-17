Coca Cola - BorsaInside.com

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) chiude il 2025 con risultati superiori alle attese, dimostrando una solidità operativa significativa nonostante un contesto macroeconomico complesso e una domanda disomogenea tra le diverse aree geografiche. L’imbottigliatore internazionale del marchio Coca-Cola ha registrato un deciso incremento degli utili, accompagnato dall’annuncio di un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro, una mossa che rafforza ulteriormente il valore per gli investitori.

La combinazione di strategie di prezzo efficaci, miglioramenti operativi e forte generazione di cassa ha permesso al gruppo di consolidare la propria posizione e mantenere margini elevati, anche in presenza di pressioni inflazionistiche e cambiamenti nei consumi.

Utile operativo in aumento del 31% e ricavi oltre i €20 miliardi

Nel dettaglio, CCEP ha registrato un utile operativo di 2,79 miliardi di euro, segnando una crescita del 31% su base annua. Anche su base comparabile, il risultato si conferma solido con 2,81 miliardi di euro, evidenziando un incremento del 5,4% e del 7,5% escludendo gli effetti valutari.

I ricavi complessivi hanno raggiunto i 20,90 miliardi di euro, con una crescita del 2,3%, mentre la crescita organica, al netto dell’impatto delle valute, è stata del 2,8%. Questo risultato è particolarmente significativo considerando la stabilità generale dei volumi, segno che la redditività è stata sostenuta soprattutto da una gestione efficace dei prezzi e da un mix di prodotti più favorevole.

L’amministratore delegato Damian Gammell ha sottolineato come il 2025 rappresenti un altro anno di espansione solida per il gruppo, evidenziando tre fattori chiave:

• crescita sostenuta dei ricavi e della redditività

• forte generazione di flusso di cassa libero

• incremento concreto dei ritorni per gli azionisti

Secondo il management, i programmi di efficienza operativa e le iniziative commerciali legate a grandi eventi globali, come la Coppa del Mondo FIFA 2026, continueranno a sostenere la crescita nei prossimi anni.

Volumi globali stabili, ma con forti differenze tra le regioni

Nel corso del 2025, il volume totale ha raggiunto 3.958 milioni di unit case, con un aumento del 2,4% su base dichiarata e del 2,7% su base comparabile. Tuttavia, il dato nasconde dinamiche molto diverse tra le varie aree operative.

Europa in leggero calo, ma ricavi in crescita grazie ai prezzi

In Europa, i volumi hanno registrato una lieve contrazione dello 0,2%, influenzata principalmente da due fattori:

• domanda più debole in mercati chiave come la Germania

• impatto delle imposte sullo zucchero che hanno modificato le abitudini di consumo

Nonostante ciò, i ricavi nella regione sono cresciuti del 2,9%, mentre il ricavo per unità è aumentato del 3,6%, dimostrando la capacità del gruppo di compensare la debolezza dei volumi attraverso strategie di prezzo mirate.

Asia-Pacifico e Australia trainano la crescita

Le performance più dinamiche sono arrivate dalla regione Australia-Pacifico e Sud-est asiatico, dove i volumi sono cresciuti in modo significativo, con un aumento dell’8,6% su base dichiarata.

Il ricavo per unità in questa area è salito dell’1,4%, anche se l’uscita dalla distribuzione di prodotti alcolici in Australia ha avuto un impatto negativo limitato, riducendo i ricavi complessivi del gruppo di circa lo 0,5%.

Nel complesso, il ricavo per unità a livello globale è aumentato dell’1,6%, confermando l’efficacia delle strategie commerciali del gruppo.

Flusso di cassa record e bilancio solido

Uno degli elementi più rilevanti dei risultati 2025 è la forte generazione di liquidità. Il flusso di cassa libero comparabile ha raggiunto 1,84 miliardi di euro, sostenuto da un flusso operativo di quasi 3 miliardi di euro e da una gestione più efficiente del capitale circolante.

Parallelamente, l’utile netto ha registrato una crescita ancora più marcata, salendo del 37% fino a 1,98 miliardi di euro.

Anche l’utile per azione ha mostrato un miglioramento significativo:

• EPS comparabile: €4,11, in crescita del 4,1%

• EPS dichiarato: €4,26, in aumento del 38,3%

Il dividendo annuale è stato confermato a €2,04 per azione, mantenendo una politica di distribuzione equilibrata e sostenibile.

Dal punto di vista finanziario, il debito netto si è attestato a 9,82 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA di 2,7 volte, stabile rispetto all’anno precedente e considerato gestibile per un gruppo di queste dimensioni.

Buyback da €1 miliardo: un segnale forte al mercato

Uno degli annunci più rilevanti riguarda il nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro, che sarà sottoposto all’approvazione degli azionisti nel corso dell’assemblea annuale del 2026.

Il buyback rappresenta un segnale chiaro di fiducia del management nella solidità futura dell’azienda e offre diversi vantaggi agli investitori:

• aumento del valore per azione

• miglioramento della redditività per azione

• segnale di solidità finanziaria

• maggiore attrattività per gli investitori istituzionali

Questa strategia si inserisce in un approccio più ampio volto a massimizzare i rendimenti per gli azionisti attraverso dividendi e riacquisti.

Previsioni positive per il 2026: crescita attesa e cash flow elevato

Guardando al futuro, CCEP prevede un’ulteriore espansione nel 2026, con obiettivi finanziari ambiziosi ma realistici.

Le principali stime includono:

• crescita dei ricavi tra il 3% e il 4% su base comparabile

• aumento dell’utile operativo di circa il 7%

• flusso di cassa libero di almeno 1,7 miliardi di euro

• payout ratio dei dividendi intorno al 50% dell’utile comparabile

Il gruppo prevede inoltre un incremento contenuto dei costi per unità, stimato intorno all’1,5%, dimostrando un buon controllo delle spese nonostante le pressioni inflazionistiche.

Perché i risultati di Coca-Cola Europacific sono importanti per gli investitori

I risultati di Coca-Cola Europacific Partners confermano la resilienza del modello di business basato su marchi globali forti, capacità di adattamento ai mercati locali e disciplina finanziaria.

I punti chiave che emergono sono chiari:

• crescita significativa degli utili

• forte generazione di cassa

• ritorni concreti per gli azionisti

• prospettive positive per il futuro

• strategia orientata alla creazione di valore nel lungo periodo

In un contesto economico caratterizzato da volatilità e incertezza, la capacità di mantenere margini elevati e generare liquidità rappresenta un elemento cruciale per la stabilità e la crescita futura del gruppo.

