Oracle Corporation continua la sua scalata nel settore tecnologico, spinta dal boom dell’intelligenza artificiale e dall’espansione della propria infrastruttura cloud. Gli analisti di Jefferies hanno rivisto al rialzo il target price delle azioni Oracle da 360 a 400 dollari, mantenendo la raccomandazione Buy e sottolineando come il gruppo stia entrando in una nuova fase di crescita strutturale.

Secondo Jefferies, i progressi emersi durante AI World e il Financial Analyst Day confermano che Oracle si trova in una posizione privilegiata per beneficiare del forte divario tra domanda e offerta nell’ambito dell’infrastruttura AI. La società guidata da Larry Ellison, infatti, sta capitalizzando sulla crescente richiesta di soluzioni cloud integrate con l’intelligenza artificiale, un trend destinato a dominare i prossimi anni nel settore enterprise.

Il broker descrive Oracle come un caso raro di accelerazione nel software, evidenziando un crescente entusiasmo tra clienti e partner commerciali. Le proiezioni quinquennali dell’azienda delineano un percorso di crescita impressionante: entro l’esercizio fiscale 2030, i ricavi complessivi sono attesi a 225 miliardi di dollari, quasi quattro volte rispetto ai livelli attuali, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 31%. L’utile per azione (EPS), invece, dovrebbe crescere in media del 28% l’anno, raggiungendo quota 21 dollari.

Il segmento Oracle Cloud Infrastructure (OCI) rappresenta il cuore di questa espansione, con stime che parlano di un CAGR del 75% fino a toccare 166 miliardi di dollari nello stesso orizzonte temporale. Questa crescita riflette non solo la solidità della domanda per servizi cloud ad alte prestazioni, ma anche la capacità di Oracle di integrare AI, database e applicazioni in un unico ecosistema coerente.

Gli analisti riconoscono che le spese in conto capitale (CapEx) potrebbero aumentare significativamente per sostenere tale slancio, ma ritengono che la strategia “One Oracle” – fondata sull’integrazione tra infrastruttura, software e intelligenza artificiale – stia trasformando l’azienda in un vero e proprio hyperscaler emergente nel panorama globale del cloud computing.

