La scritta e il logo Palantir sulla vetrata di un palazzo
Palantir - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Il titolo Palantir Technologies continua ad attirare l’attenzione di Wall Street, e l’ultimo segnale arriva dagli analisti di Wedbush Securities, che hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo portandolo a 230 dollari per azione rispetto ai precedenti 200, confermando la valutazione Outperform. Una scelta motivata dal ritmo impressionante con cui l’azienda sta espandendo il proprio ecosistema di soluzioni di Intelligenza Artificiale e consolidando collaborazioni strategiche fondamentali.
Secondo Wedbush, Palantir è entrata in una fase decisiva della propria crescita, destinata a trasformarla in una delle principali piattaforme mondiali nel settore AI. Gli analisti sostengono che i prossimi risultati trimestrali rappresenteranno un passaggio chiave nel percorso dell’azienda verso una posizione dominante e ipotizzano persino che la società possa raggiungere una capitalizzazione da mille miliardi di dollari entro i prossimi due o tre anni.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Per il terzo trimestre, la società di ricerca stima ricavi pari a 1,09 miliardi di dollari, un traguardo che reputa non solo alla portata ma addirittura superabile, grazie all’espansione del business commerciale e governativo legato alla piattaforma AIP, Artificial Intelligence Platform, che sta attirando un numero sempre crescente di clienti e contratti di ampia portata.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?
Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.
👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

Preferisci fare trading operativo su CFD?
Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, crypto e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.
👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Un ruolo centrale in questa crescita lo giocano le nuove partnership strategiche. Particolarmente rilevante quella con Snowflake, che integra la propria piattaforma di AI Data Cloud con Palantir Foundry e AIP, creando una sinergia tecnologica su cui il mercato ripone grandi aspettative. Non meno significativa è la collaborazione con Nvidia, che potrebbe trasformarsi in un punto di svolta per il settore combinando l’architettura Blackwell del colosso dei chip con l’infrastruttura operativa di Palantir dedicata all’AI.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

A sostenere ulteriormente la traiettoria positiva dell’azienda è anche il crescente interesse del governo degli Stati Uniti per applicazioni avanzate di intelligenza artificiale, alimentato dall’iniziativa federale Project Stargate, considerata da Wedbush un importante catalizzatore per il business pubblico di Palantir.

In questo scenario, gli analisti ritengono che Palantir sia perfettamente posizionata per guidare la prossima ondata di innovazione nell’AI. In particolare, prevedono che i ricavi del segmento commerciale negli Stati Uniti possano registrare una crescita superiore all’85 percento nel 2025, confermando l’azienda come uno dei nomi più promettenti e strategici dell’intero settore.
Palantir si conferma dunque non solo un’azienda in forte espansione ma una potenziale protagonista del mercato tecnologico globale, mentre investitori e analisti guardano con crescente interesse al ruolo che potrà giocare nella competizione internazionale sull’intelligenza artificiale.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.8 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.7 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
5 /5
Caratteristiche
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • Oltre 750 CFD disponibili
  • Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.2 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.4 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.8 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.3 /5
Caratteristiche
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.