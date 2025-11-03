Palantir - BorsaInside.com

Il titolo Palantir Technologies continua ad attirare l’attenzione di Wall Street, e l’ultimo segnale arriva dagli analisti di Wedbush Securities, che hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo portandolo a 230 dollari per azione rispetto ai precedenti 200, confermando la valutazione Outperform. Una scelta motivata dal ritmo impressionante con cui l’azienda sta espandendo il proprio ecosistema di soluzioni di Intelligenza Artificiale e consolidando collaborazioni strategiche fondamentali.

Secondo Wedbush, Palantir è entrata in una fase decisiva della propria crescita, destinata a trasformarla in una delle principali piattaforme mondiali nel settore AI. Gli analisti sostengono che i prossimi risultati trimestrali rappresenteranno un passaggio chiave nel percorso dell’azienda verso una posizione dominante e ipotizzano persino che la società possa raggiungere una capitalizzazione da mille miliardi di dollari entro i prossimi due o tre anni.

Per il terzo trimestre, la società di ricerca stima ricavi pari a 1,09 miliardi di dollari, un traguardo che reputa non solo alla portata ma addirittura superabile, grazie all’espansione del business commerciale e governativo legato alla piattaforma AIP, Artificial Intelligence Platform, che sta attirando un numero sempre crescente di clienti e contratti di ampia portata.

Un ruolo centrale in questa crescita lo giocano le nuove partnership strategiche. Particolarmente rilevante quella con Snowflake, che integra la propria piattaforma di AI Data Cloud con Palantir Foundry e AIP, creando una sinergia tecnologica su cui il mercato ripone grandi aspettative. Non meno significativa è la collaborazione con Nvidia, che potrebbe trasformarsi in un punto di svolta per il settore combinando l’architettura Blackwell del colosso dei chip con l’infrastruttura operativa di Palantir dedicata all’AI.

A sostenere ulteriormente la traiettoria positiva dell’azienda è anche il crescente interesse del governo degli Stati Uniti per applicazioni avanzate di intelligenza artificiale, alimentato dall’iniziativa federale Project Stargate, considerata da Wedbush un importante catalizzatore per il business pubblico di Palantir.

In questo scenario, gli analisti ritengono che Palantir sia perfettamente posizionata per guidare la prossima ondata di innovazione nell’AI. In particolare, prevedono che i ricavi del segmento commerciale negli Stati Uniti possano registrare una crescita superiore all’85 percento nel 2025, confermando l’azienda come uno dei nomi più promettenti e strategici dell’intero settore.

Palantir si conferma dunque non solo un’azienda in forte espansione ma una potenziale protagonista del mercato tecnologico globale, mentre investitori e analisti guardano con crescente interesse al ruolo che potrà giocare nella competizione internazionale sull’intelligenza artificiale.

