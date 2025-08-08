Pinterest - BorsaInside.com

Le azioni Pinterest (NYSE: PINS) hanno subito un netto calo di oltre l’11% nelle contrattazioni pre-market di venerdì, dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre che hanno deluso le aspettative del mercato nella regione chiave Stati Uniti–Canada. Nonostante una crescita dei ricavi, la piattaforma di social media non è riuscita a tenere il passo con i suoi principali concorrenti, come Meta, Alphabet e Reddit.

Performance trimestrale e motivi del calo

Secondo gli analisti di Stifel, le vendite in Nord America sono state frenate da un fattore esterno: la decisione dell’amministrazione Trump di sospendere, a inizio anno, l’esenzione tariffaria nota come “de minimis”, che permetteva l’ingresso negli USA di articoli a basso valore senza dazi.

Questa modifica ha colpito in particolare gli esportatori asiatici a basso costo, riducendo il loro budget pubblicitario su Pinterest. Molti inserzionisti hanno spostato la spesa verso altri mercati, attenuando la crescita nel segmento più redditizio per l’azienda.

Dati finanziari del secondo trimestre

Ricavi USA e Canada : 745 milioni di dollari, +11% rispetto al 2024, ma leggermente sotto le stime di Wall Street (747 milioni).

: 745 milioni di dollari, +11% rispetto al 2024, ma leggermente sotto le stime di Wall Street (747 milioni). Ricavi totali : 998 milioni di dollari, sopra le previsioni di 975 milioni.

: 998 milioni di dollari, sopra le previsioni di 975 milioni. Utile core rettificato : 251 milioni di dollari, superiore alle attese.

: 251 milioni di dollari, superiore alle attese. Utenti attivi mensili: 578 milioni, dato oltre le previsioni, grazie al crescente successo tra la Generazione Z e ai miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale.

Previsioni per il terzo trimestre

Pinterest stima ricavi compresi tra 1,033 e 1,053 miliardi di dollari, in linea con il consenso degli analisti (1,03 miliardi). L’EBITDA rettificato dovrebbe collocarsi tra 282 e 302 milioni di dollari, con un margine del 28% al punto medio, leggermente sotto la proiezione di mercato del 28,4%.

Contesto macroeconomico e sfide future

Gli esperti avvertono che la piattaforma si trova ad affrontare un quadro macroeconomico incerto, soprattutto per il settore pubblicitario online. Alcuni brand potrebbero frenare la spesa fino a quando non sarà chiaro l’impatto complessivo delle nuove tariffe USA sulle importazioni a basso costo.

Nonostante ciò, la crescita della base utenti e l’implementazione di nuove tecnologie basate sull’AI rappresentano elementi positivi che potrebbero sostenere le performance nel lungo periodo.

