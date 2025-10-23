Tesla - BorsaInside.com

Le Borse statunitensi aprono la giornata incerte, frenate da risultati societari contrastanti e dalle nuove tensioni tra Washington e Pechino. Dopo la delusione dei conti trimestrali di Tesla, gli investitori guardano con attenzione ai risultati di Intel, mentre il titolo Beyond Meat torna a crollare dopo un rally speculativo da “meme stock”.

Wall Street cerca una direzione tra utili e geopolitica

I futures USA mostrano un andamento misto: il Dow Jones cede lo 0,1%, l’S&P 500 guadagna lo 0,2% e il Nasdaq 100 sale dello 0,3%. La seduta precedente si era chiusa con cali generalizzati, guidati dal crollo di oltre il 10% di Netflix dopo margini operativi inferiori alle attese e dalla debole guidance di Texas Instruments, in flessione del 5,6%. Nonostante alcune delusioni, circa l’86% delle società che hanno già pubblicato i conti trimestrali ha superato le stime, con una crescita media degli utili dell’S&P 500 stimata al +9,3% su base annua. Parallelamente, i mercati seguono da vicino i segnali di apertura tra USA e Cina, con Donald Trump che ha anticipato un possibile incontro con Xi Jinping per discutere nuovi accordi commerciali.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Tesla: utili in calo, margini sotto pressione

Le azioni Tesla hanno perso oltre il 3% nel dopo mercato a seguito di risultati inferiori alle attese. Il colosso di Elon Musk ha registrato un utile per azione rettificato di 0,50 dollari su ricavi per 28,1 miliardi, contro i 26,22 miliardi stimati ma con profitti leggermente inferiori. Le consegne globali sono aumentate del 7% a 497.098 unità, sostenute dalla corsa degli acquirenti a beneficiare del credito d’imposta EV da 7.500 dollari ormai scaduto.

Tuttavia, l’incremento dei volumi non è bastato a compensare l’aumento dei costi operativi. I margini lordi al 17%, esclusi i crediti, restano stabili ma segnalano pressioni sui profitti. “L’impatto dei dazi e l’aumento dei costi materiali hanno colpito duramente Tesla, che ora deve gestire in modo più complesso le scorte”, ha commentato Thomas Monteiro di Investing.com.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Intel attesa alla prova dei conti

Grande attesa per Intel, che pubblicherà i risultati dopo la chiusura di Wall Street. Il titolo ha recuperato terreno nelle ultime settimane grazie a nuovi investimenti da parte di Nvidia, SoftBank e al recente annuncio di Trump sull’acquisto del 10% della società da parte del governo USA. Nonostante ciò, il gruppo guidato da Lip-Bu Tan fatica a tenere il passo dei concorrenti nella corsa all’intelligenza artificiale. Secondo le previsioni, il terzo trimestre dovrebbe chiudersi in pareggio operativo, con vendite in calo dell’1,2% a 13,12 miliardi di dollari, penalizzate dalla debolezza nel comparto data center e AI. Il business dei semiconduttori su commissione resta in difficoltà rispetto al leader mondiale TSMC.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Beyond Meat torna a crollare dopo la speculazione

Il titolo Beyond Meat ha perso oltre l’11% nelle contrattazioni after-hours, invertendo il rally del 450% messo a segno nei giorni precedenti. L’azione, fortemente shortata, era stata oggetto di un’ondata di acquisti da parte dei trader retail, ma ha poi chiuso a 3,58 dollari in una seduta estremamente volatile con oltre 2 miliardi di azioni scambiate. L’annuncio dell’estensione della distribuzione dei prodotti Beyond Meat nei supermercati Walmart aveva temporaneamente alimentato l’entusiasmo, ma il titolo resta vicino ai minimi storici, zavorrato da vendite deboli, tagli del personale e debito crescente.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Trump impone nuove sanzioni al petrolio russo

Sul fronte geopolitico, Donald Trump ha introdotto nuove sanzioni contro i colossi petroliferi russi Lukoil e Rosneft, accusandoli di finanziare la “macchina da guerra del Cremlino”. La misura segna una svolta nella politica estera del presidente USA, che finora aveva evitato interventi diretti contro Mosca. Le restrizioni potrebbero ridurre parte dell’offerta globale di greggio, spingendo i prezzi del Brent a 64,67 dollari al barile (+3,3%) e del WTI a 60,50 dollari (+3,5%). In rialzo anche le azioni dei principali gruppi energetici europei, sostenute dalle prospettive di un mercato petrolifero più teso.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.9 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.7 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.3 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.9 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it