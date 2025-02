Azioni DataDog - BorsaInside.com

Anche se i principali indici del mercato azionario statunitense, come l’S&P 500 e il Nasdaq Composite, continuano a raggiungere nuovi massimi, non tutte le singole azioni seguono lo stesso andamento.

L’azione di Datadog (DDOG) viene ancora scambiata al 33% in meno rispetto al suo livello record del 2021. In quel periodo era senza dubbio sopravvalutata, ma ora sta iniziando a sembrare interessante grazie alla rapida crescita dei ricavi della società, ai profitti in forte aumento e al portafoglio in espansione di prodotti di intelligenza artificiale (IA).

Punti Chiave:

Azione Datadog in calo del 33% rispetto al picco del 2021.

Crescita rapida dei ricavi e aumento significativo dei profitti.

Espansione del portafoglio prodotti con soluzioni innovative in IA.

Consigliata all’acquisto dai principali analisti, nessuno raccomanda la vendita.

Strumenti all’avanguardia per il monitoraggio cloud e l’assistenza virtuale (Bits AI).

Strumenti Critici per Aziende e Sviluppatori di IA

La piattaforma di osservabilità cloud di punta di Datadog aiuta le aziende a monitorare la propria infrastruttura digitale, segnalando eventuali problemi tecnici in modo che possano essere risolti prima di compromettere l’esperienza del cliente.

Ad esempio, uno sviluppatore di videogiochi potrebbe non rendersi conto che gli utenti in un determinato paese stanno riscontrando problemi di accesso finché non nota un forte calo dell’attività. A quel punto è troppo tardi perché i clienti sono già contrariati – ma con Datadog il problema sarebbe stato identificato immediatamente.

L’azienda sta ampliando il proprio portafoglio di prodotti ed entrando in nuovi settori come quello dell’IA. Ha lanciato l’anno scorso uno strumento di osservabilità specificamente pensato per i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che costituiscono la base di ogni applicazione software di intelligenza artificiale.

Lo strumento aiuta gli sviluppatori a identificare rapidamente gli errori nei loro modelli, a monitorare i costi e persino a valutare la qualità dei risultati per garantire che offrano le migliori risposte agli utenti.

Datadog offre anche un assistente virtuale potenziato dall’IA chiamato Bits AI per migliorare i suoi strumenti di osservabilità. Esso permette alle aziende di rintracciare la causa principale dei problemi tecnici con un semplice comando e può persino generare riepiloghi degli incidenti, riducendo il tempo che i responsabili devono impiegare nelle indagini manuali. Bits AI può integrarsi con piattaforme di collaborazione aziendale come Slack, dove può inviare avvisi dettagliati ai dipendenti chiave non appena si verificano dei problemi.

Circa 30.000 aziende utilizzavano Datadog alla fine del 2024, e 3.500 avevano adottato almeno uno dei suoi prodotti di IA. Questo rappresentava un grande salto rispetto alle 2.000 aziende che utilizzavano i suoi prodotti di IA all’inizio dell’anno.

Robusti Ricavi dall’IA e Profitti in Forte Aumento

Datadog ha generato 738 milioni di dollari di ricavi durante il quarto trimestre del 2024, con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale cifra è stata anche significativamente superiore alle previsioni della direzione, pari a 711 milioni di dollari.

David Obstler, il direttore finanziario di Datadog, ha dichiarato che i clienti legati all’IA hanno rappresentato circa il 6% del ricavo ricorrente annuo (ARR) della società durante il trimestre. Potrebbe non sembrare molto, ma la cifra è raddoppiata rispetto al quarto trimestre del 2023, quando era del 3%. Poiché Datadog ha concluso il 2024 con un record di 3 miliardi di dollari in ARR totale, non passerà molto tempo prima che l’IA diventi una parte critica del business.

L’azienda ha inoltre compiuto significativi progressi nell’utile netto durante l’anno scorso, dimostrando agli investitori di saper generare una forte crescita dei ricavi pur operando in maniera redditizia. L’utile netto totale secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP) per il 2024 si è attestato a 183,7 milioni di dollari, rappresentando un incredibile aumento del 278% rispetto al 2023.

La situazione appare ancora migliore da una prospettiva non-GAAP (rettificata). Escludendo spese straordinarie e non monetarie, come i costi di acquisizione e le compensazioni basate su azioni, Datadog ha effettivamente generato 653,8 milioni di dollari di utile netto nel 2024, in aumento del 40,9% rispetto al 2023.

Wall Street è Ottimista sull’Azione Datadog

Dei 46 analisti seguiti da The Wall Street Journal, 29 hanno assegnato all’azione Datadog il rating di acquisto più alto possibile. Altri sei sono nella categoria overweight (ottimisti), mentre i restanti 11 raccomandano di mantenere la posizione. Nessun analista raccomanda la vendita.

Il target medio di prezzo per i prossimi 12-18 mesi è di 161,74 dollari, il che implica un potenziale rialzo del 26% rispetto al prezzo attuale dell’azione al momento della stesura del presente articolo. Tuttavia, il target più ambizioso è di 230 dollari, suggerendo che l’azione potrebbe salire fino all’80%. Quanto sono realistici tali obiettivi?

Il 2024 è stato solo il secondo anno di profittabilità di Datadog (su base GAAP) nella sua storia come società quotata. Considerando l’incredibile crescita del suo utile netto, potrebbe esserci una certa volatilità a livello di utile netto fino a quando il management non raggiungerà un equilibrio soddisfacente tra la crescita dei ricavi e la redditività. Di conseguenza, non è ancora molto utile valutare l’azione Datadog utilizzando il tradizionale rapporto prezzo/utili (P/E).

Possiamo invece utilizzare il rapporto prezzo/vendite (P/S), che divide la capitalizzazione di mercato di una società per i suoi ricavi annuali. L’azione Datadog viene scambiata con un rapporto P/S di 16,9 al momento della stesura, un notevole sconto rispetto alla media a lungo termine di 28,9. Tuttavia, tale media è in parte distorta dal periodo del 2021, quando – come accennato in precedenza – l’azione era fortemente sopravvalutata.

Non sto suggerendo che l’azione Datadog sia costosa o poco attraente al livello attuale – il suo rapporto P/S è chiaramente al limite inferiore della sua fascia, che risale al 2020. Tuttavia, attualmente è leggermente più costosa rispetto ad altre azioni nel settore dei software cloud e IA, come Confluent, Microsoft e DigitalOcean.

Di conseguenza, tornando ai target di prezzo di Wall Street, un guadagno del 26% potrebbe essere un’aspettativa piuttosto realistica per il prossimo anno. Mentre, ottenere un guadagno dell’80% richiederebbe un’accelerazione monumentale della crescita dei ricavi dell’azienda.

