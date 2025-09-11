Discovery - BorsaInside.com

La giornata di giovedì si è chiusa con un calo di oltre il 2% per Discovery Ltd (JO:DSBPp), nonostante il gruppo assicurativo abbia riportato risultati superiori alle attese sul fronte degli utili. Secondo UBS, a pesare sul titolo sono stati soprattutto i dati del margine di servizio contrattuale (CSM) e del valore intrinseco, entrambi inferiori alle previsioni.

Gli utili operativi si sono attestati circa il 5% sopra le stime e l’utile rettificato per azione ha registrato un incremento di circa il 7%, in linea con le indicazioni fornite dal recente aggiornamento commerciale. Anche il dividendo per azione ha sorpreso positivamente, risultando superiore del 10% rispetto alle stime UBS e del 5% sopra il consenso di mercato. Tuttavia, i numeri positivi sugli utili non sono bastati a sostenere il titolo, complice la delusione su altri indicatori chiave.

Il valore intrinseco per azione è risultato inferiore dell’1,1% rispetto alle previsioni, mentre il valore dei nuovi affari nel ramo vita ha registrato un forte rallentamento: –28% in Sud Africa e addirittura –74% nel Regno Unito rispetto alle stime.

Il dato sul CSM ha deluso le aspettative: nel ramo vita e investimenti sudafricano è sceso del 5% rispetto a una base rideterminata, mentre UBS si attendeva un aumento del 10%. Nel Regno Unito il CSM è rimasto stabile, sotto la previsione di un rialzo del 2,5%.

Secondo UBS, il calo complessivo del CSM è legato principalmente a un aggiornamento delle ipotesi di circa 3,6 miliardi di rand in Sud Africa. Anche il valore intrinseco sudafricano ha sofferto, pur essendo stato in parte protetto da variazioni favorevoli delle ipotesi economiche che ne hanno limitato l’impatto negativo all’1,1% sotto le stime.

Le nuove sottoscrizioni sono risultate più deboli su entrambi i mercati chiave: in Sud Africa, sia i volumi sia i margini sono calati, mentre nel Regno Unito la flessione ha riguardato principalmente la redditività. Inoltre, il valore intrinseco del comparto Salute in Sud Africa ha segnato una contrazione di circa 1 miliardo di rand, principalmente per via della minore inflazione sanitaria.

Dal fronte mortalità, invece, i dati sono stati migliori delle attese: l’impatto positivo stimato è di 848 milioni di rand, ben al di sopra dei 400 milioni previsti da UBS. Al contrario, l’esperienza netta di modifica delle polizze ha mostrato un leggero peggioramento rispetto alle stime.

Sul piano finanziario, Discovery ha evidenziato una generazione di cassa di circa 1,6 miliardi di rand, superiore alle previsioni di UBS fissate a 1 miliardo, nonostante i maggiori rimborsi sul debito. Bene anche le attività bancarie, con circa 1.400 nuovi clienti al giorno contro i 1.000 stimati.

Interessante la performance di Ping An Health in Cina, che ha visto i premi assicurativi crescere del 21% in valuta locale, superando nettamente le stime di UBS fissate a +15%. La società ha inoltre confermato il proprio obiettivo di crescita annua composta degli utili operativi compresa tra il 15% e il 25% fino all’esercizio 2029, segnalando fiducia sulla strategia di medio-lungo periodo.

In sintesi, sebbene i risultati sugli utili e sui dividendi abbiano battuto le aspettative, il mercato ha reagito negativamente a causa dei dati deludenti su CSM, valore intrinseco e nuovi affari. Secondo UBS, il superamento degli utili era già ampiamente atteso, ma la debolezza strutturale su alcuni indicatori chiave ha finito per pesare sul sentiment degli investitori.

