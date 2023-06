Freedom24 lancia la promo estiva con azioni gratis

Il broker Freedom24 ha annunciato una nuova promozione avente per oggetto azioni gratis che durerà fino a tutta l’estate. L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di condizioni agevolate il cui obiettivo è quello di far si che i soldi investiti possano lavorare anche durante l’estate, un periodo che è tradizionalmente dedicato alle vacanze.

Non è la prima volta che Freedom24 offre azioni gratis ai suoi nuovi clienti. Chi già usa questo broker sa perfettamente che spesso vengono lanciate promozioni molto interessanti. Chi ancora non lo utilizza può invece approfittare della nuova offerta per cambiare broker anche perchè, discorso sulle promo a parte, Freedom24 è anche molto vantaggioso da un punto di vista prettamente economico, visto che non sono previste commissioni per i primi 30 giorni dall’apertura del conto.

Ma in cosa consiste la promo estiva di Freedom24? Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sui requisiti della promozione e sulle modalità di attivazione della stessa.

Forse ti può anche interessare —Freedom24 Opinioni e Recensioni: come funziona Freedom Finance

Cosa è la promo azioni gratis di Freedom24

Ci sono varie modalità con cui vengono lanciate le promozioni aventi ad oggetto le azioni gratis. In alcuni casi, viene fornito una sorta di bonus di un certo valore che corrisponde al valore delle azioni in promozione. Altre volte vengono offerte singole azioni. L’iniziativa pensata da Freedom24 per l’estate si inserisce nel secondo gruppo ovvero azioni gratuite di vario ammontare.

Più nel dettaglio:

effettuando una ricarica tra 5.000 a 19.999 euro con il codice SUMMERTIME5 si possono ottenere in totale 3 azioni gratuite

effettuando una ricarica tra 20.000 a 49.999 euro con i codici SUMMERTIME20 e SUMMERTIME5 si possono ottenere un totale di 10 azioni gratuite

effettuando una ricarica di importo superiore ai 50.000 euro con i codici SUMMERTIME50, SUMMERTIME20, SUMMERTIME5 di possono ottenere un totale di 20 azioni gratuite

In pratica maggiore è l’importo della ricarica che viene effettuata, più numerose sono le azioni gratuite che è possibile ricevere.

–ATTIVA LA PROMO ESTIVA DI FREEDOM24 E RICEVI AZIONI GRATIS>>

Il fatto che siano stati previsti tre scaglioni dimostra l’attenzione del broker per tutte la fasce di clientela. E’ infatti evidente che non tutti si possano permettere di effettuare depositi con importi a 5 cifre ma bastano 5000 euro di deposito per avere 3 azioni gratis con Freedom24.

Quali sono i requisiti della promo estiva di Freedom24

Sicuramente la promozione estiva di Freedom24 è molto interessante ma ci sono dei requisiti per potervi aderire?

Spesso le promozioni come questa sono indirizzate solo ai nuovi clienti. Non è però questo il caso. In realtà l’iniziativa è rivolta sia ai nuovi clienti che ai vecchi.

Il vero requisito è quello sul deposito. Per accedere alla promozione, infatti, il deposito deve essere effettuato dal 10 giugno al 20 luglio (compresi). E’ in questo arco di tempo che è necessario ricaricare il proprio account con un importo minimo di 5000 euro per ricevere fino a 20 azioni in regalo da 4 a 600

dollari ciascuna. Questo è il solo requisito della promozione.

Il fatto che non ne siano previsti altri rende l’iniziatica accessibile a tutti. Come abbiamo già accennato in precedenza si tratta di una buona occasione sia per chi non hai mai fatto trading online sulle azioni ed è alla ricerca di un broker vantaggioso per iniziare che per chi già fa trading con un broker e vuole cambiare piattaforma.

L’offerta di Freedom24 è molto competitiva. Da non dimenticare, infatti, che da alcuni giorni il broker ha anche lanciato i nuovi piani di risparmio di lungo termine grazie ai quali è possibile ottenere fino al 3,634% annuo sui depositi in euro e fino al 5,846% sui depositi in dollari semplicemente vincolando i soldi per un determinato periodo di tempo.

Come riscattare il codice promo per le azioni gratis di Freedom24

Il procedimento per riscattare i codici promozionali indicati in precedenza e quindi avere subito le azioni gratis è molto semplice. L’unico accorgimento da adottare riguarda l’inserimento del promo code a video che può essere effettuato solo nella versione web della piattaforma Freedom24. Successivamente, però, la promozione è attivabile sia in versione web che mobile.

Ecco i passaggi da eseguire.

Come prima cosa va effettuato l’accesso al proprio account di intermediazione Freedom24 (qui il sito ufficiale). Una volta fatta questa operazione va inserito l’importo della ricarica che si desidera effettuare. Importante ricorda che sotto ai 5000 euro non ci sono azioni gratuite. Il nostro suggerimento è di arrivare perlomeno a questa cifra perchè sarebbe un peccato restare sotto e quindi non accedere alla promozione e poi magari effettuare una nuova ricarica dell’account dopo poche settimane.

Ad ogni modo, una volta effettuata la ricarica, è necessario accedere alla pagina del profilo nell’angolo in alto a sinistra e quindi cliccare su “Ho un codice promozionale“. E’ a questo punto che è necessario inserire il codice nella casella e quindi fare click su Aggiungi. Il riscatto del codice sarà confermato con un messaggio di riuscita dell’operazione.

Ultimo step è quello della scelta delle azioni che può essere effettuata da una selezione di titoli che Freedom24 fornisce in modo casuale.

–REGISTRATI SENZA COMMISSIONI SU FREEDOM24 PER AVERE FINO A 20 AZIONI GRATUITE>>

Disclaimer: Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. Le previsioni e le performance passate non sono indicatori affidabili dei risultati futuri. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è essenziale compiere una propria analisi. Se necessario, ricercare con cura una consulenza d’investimento indipendente da parte di un professionista certificato.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!