Nvidia - BorsaInside.com

I riflettori di Wall Street sono puntati su Nvidia. L’azienda simbolo della rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta per presentare i suoi nuovi risultati finanziari e, questa volta, non si tratta solo di capire quanto abbia guadagnato, ma di valutare quanto potrà ancora crescere.

Nvidia è diventata l’emblema dell’IA generativa, dominando il mercato dei chip e delle infrastrutture su cui si basano i modelli più avanzati. Il suo peso è ormai talmente rilevante che ogni trimestrale può influenzare l’intero sentiment del mercato.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Con una capitalizzazione monstre di 4,41 trilioni di dollari, Nvidia pesa oltre il 7% dell’intero indice S&P 500. Questo significa che le sue performance non sono più semplici dati societari: sono indicatori capaci di muovere indici, aspettative e persino previsioni macroeconomiche.

Secondo Capital Economics, l’intelligenza artificiale non sta solo alimentando il rally azionario, ma sta contribuendo concretamente all’espansione del PIL statunitense. In altre parole, ciò che farà Nvidia avrà un impatto che va ben oltre la Borsa.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Le stime elaborate dal consensus Bloomberg parlano chiaro: per il terzo trimestre, gli analisti si aspettano ricavi attorno a 55,19 miliardi di dollari e un reddito operativo rettificato di 36,46 miliardi. Risultati che, se confermati, consoliderebbero ulteriormente il predominio dell’azienda nel settore dei semiconduttori per l’IA. Le sue GPU sono infatti lo standard globale per l’addestramento e l’esecuzione di modelli complessi, dai data center ai servizi cloud delle big tech.

Tuttavia, gli analisti avvertono: il vero tema che gli investitori stanno osservando attentamente non è solo la crescita, ma quanto a lungo potrà durare. Come dichiarato da Stifel, il dibattito si sta spostando sulla sostenibilità degli enormi investimenti infrastrutturali, soprattutto da parte degli hyperscaler e delle aziende che stanno costruendo data center dedicati all’IA.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Aumentano inoltre le preoccupazioni per accordi incrociati tra le stesse aziende dell’ecosistema IA, molti dei quali legati proprio a Nvidia. Nonostante ciò, secondo Stifel Nvidia resta saldamente “nella posizione migliore” per catturare la crescita attesa nella domanda di potenza di calcolo.

Intanto, in attesa dei dati ufficiali, il titolo ha subito una fase di debolezza: martedì le azioni Nvidia hanno registrato un calo del 2,8%, segnale di nervosismo sul mercato e di attesa per una trimestrale che potrebbe rivelarsi decisiva.

I risultati imminenti non diranno soltanto se Nvidia continua a correre: diranno fino a dove può arrivare. E il mercato, questa volta, è pronto a reagire.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com