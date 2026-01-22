Donald Trump ha lanciato una proposta shock: un tetto del 10% ai tassi di interesse delle carte di credito per un anno. L’annuncio, arrivato via Truth Social con richiesta di conformità entro il 20 gennaio, ha scatenato il panico a Wall Street e reazioni durissime dai principali banchieri americani. Jamie Dimon, CEO di JP Morgan, l’ha definita senza mezzi termini un “disastro economico” che priverebbe l’80% degli americani dell’accesso al credito.

Populismo contro realtà finanziaria

La mossa va inquadrata nel contesto elettorale: Trump è sotto pressione per dare risposte sul costo della vita in vista delle elezioni congressuali. Un tetto ai tassi delle carte di credito suona bene all’orecchio dell’elettore medio – chi non si è mai lamentato degli interessi esorbitanti? Ma la realtà è più complessa.

Le carte di credito sono una pietra angolare del sistema finanziario americano. Offrono alle famiglie accesso flessibile e immediato alla liquidità per emergenze e spese impreviste. I tassi elevati – spesso oltre il 20% – non sono casuali: riflettono il rischio di prestiti non garantiti, senza collaterale. Se un cliente non paga, la banca non ha nulla da pignorare.

L’effetto domino

L’avvertimento di Dimon va oltre la difesa degli interessi bancari. Con un tetto al 10%, le banche sarebbero costrette a negare credito alla maggioranza dei clienti. “Le persone che piangeranno di più non saranno le società di carte di credito”, ha dichiarato a Davos. “Saranno i ristoranti, i rivenditori, le compagnie di viaggio, perché le persone mancheranno i loro pagamenti”.

I mercati hanno reagito immediatamente: crollo per JP Morgan, Bank of America, Citigroup, American Express. Anche Barclays è stata colpita dal sell-off.

Jane Fraser, CEO di Citigroup, si è detta scettica: “Il presidente ha ragione nel concentrarsi sull’accessibilità, ma limitare i tassi non sarebbe positivo per l’economia”. E ha espresso dubbi che il Congresso approvi mai la misura.

Un futuro incerto

La proposta difficilmente diventerà legge. Trump non ha fornito dettagli su come far rispettare il tetto, e l’opposizione non verrebbe solo dalle banche ma anche da economisti ed esperti.

Resta però significativo che un presidente lanci pubblicamente proposte così radicali senza valutarne le conseguenze sistemiche. Il debito delle carte di credito è un problema reale che merita attenzione, ma la soluzione non può essere un decreto che stravolge da un giorno all’altro un mercato da centinaia di miliardi di dollari. Il populismo finanziario, per quanto politicamente attraente, rischia di trasformarsi nel vero disastro di cui parla Dimon.

