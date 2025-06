Il recente crollo del prezzo di Bitcoin, innescato anche dal conflitto tra Donald Trump ed Elon Musk, ha evidenziato quanto il mercato delle criptovalute sia ancora estremamente sensibile a dinamiche politiche e istituzionali.

BTC: crollo e liquidazioni per oltre 300 milioni

Nelle ultime 24 ore, il mercato delle criptovalute ha subito un duro colpo, con Bitcoin che ha registrato una flessione di quasi il 3%, avvicinandosi pericolosamente alla soglia psicologica dei 100.000 dollari. A pagarne il prezzo sono stati soprattutto i trader long, con oltre 308 milioni di dollari in posizioni liquidate. Il calo ha avuto un impatto diretto anche sulle altcoin, con Ethereum in ribasso del 7,25%, XRP del 4,35%, Solana del 5,20% e Dogecoin del 3,6%. La discesa dei prezzi ha trascinato con sé l’intero mercato, con liquidazioni totali pari a quasi un miliardo di dollari, di cui oltre 891 milioni provenienti da posizioni long.

Il prezzo di Bitcoin è passato da un massimo giornaliero di 105.915 dollari a un minimo di 100.500 dollari, stabilizzandosi intorno ai 104.200 dollari al momento. Il dato più significativo è che, nonostante il calo, Bitcoin resta sopra la soglia dei 100.000 dollari e la pressione ribassista mostra segni di rallentamento.

Il ruolo della faida Trump-Musk

A scatenare ulteriore volatilità è stata l’escalation dello scontro tra Donald Trump e Elon Musk. Il 5 giugno, Musk ha pubblicamente criticato il piano di Trump per imporre dazi globali, definendolo un rischio concreto per una recessione nella seconda metà del 2025. La risposta del presidente non si è fatta attendere, infatti tramite la piattaforma Truth Social Trump ha annunciato che annullare i sussidi e i contratti governativi destinati alle aziende di Musk farebbe risparmiare “miliardi e miliardi di dollari” allo Stato americano.

A stretto giro, Musk ha risposto minacciando la dismissione immediata delle capsule Dragon di SpaceX, fondamentali per i lanci spaziali con equipaggio degli Stati Uniti, salvo poi fare marcia indietro poche ore dopo. Questo scontro ha generato ulteriore incertezza nei mercati, già nervosi per l’assenza di una direzione chiara nelle politiche monetarie statunitensi.

ETF Bitcoin in affanno: deflussi per $278M

Il nervosismo si riflette anche negli ETF spot su Bitcoin, che il 5 giugno hanno registrato deflussi netti per oltre 278 milioni di dollari. Il giorno precedente, i flussi netti positivi avevano già subito una contrazione del 77%.

In testa ai deflussi giornalieri c’è stato l’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), con oltre 102 milioni di dollari di capitali usciti. Il superamento al ribasso del supporto dei 105.000 dollari ha avuto un impatto diretto su questi strumenti finanziari, alimentando un’ondata di vendite tra gli investitori istituzionali.

JPMorgan: ETF su Bitcoin come collaterale

In un contesto così delicato, JPMorgan ha annunciato di essere pronta ad accettare ETF su Bitcoin come garanzia per i prestiti ai clienti più facoltosi, partendo dal fondo iShares Bitcoin Trust di BlackRock. Sebbene il CEO Jamie Dimon sia notoriamente scettico verso le criptovalute, la banca ha deciso di sfruttare una lacuna normativa nei regolamenti di Basilea, che non considerano gli ETF come veri e propri “crypto-asset”. Questo consente alle banche di utilizzarli come collaterale senza incorrere nei pesanti requisiti di capitale del 1.250% previsti per le criptovalute vere e proprie.

